آسیب جدی به ۵۵ کتابخانه در ۱۲ استان کشور/ تخریب ۱۰۰ درصدی ۲ کتابخانه در زنجان و ایلام
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، ضمن بازدید از کتابخانه آسیبدیده حضرت سیدالشهدا(ع)، واقع در حسینیه اعظم شهر زنجان، در جمع خبرنگاران، از آسیب جدی به ۵۵ کتابخانه در ۱۲ استان کشور در اثر حمله دشمن صهیونی-آمریکایی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، آزاده نظربلند؛ دبیرکل، با حضور در کتابخانه آسیبدیده حضرت «سیدالشهدا(ع)» واقع در حسینیه اعظم شهر زنجان، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد و در جریان جزئیات و میزان خسارتها قرار گرفت. وی ضمن ابراز تأسف از این اقدام جنایتکارانه و محکوم کردن قاطع تخریب اماکن فرهنگی، بر لزوم موضعگیری صریح و سریع نهادهای فرهنگی و بینالمللی در قبال اینگونه اقدامات تأکید کرد.
نظربلند در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران، با اشاره به ابعاد این جنایت و خسارتهای وارد شده به زیرساختهای فرهنگی کشور اعلام کرد: بر اساس گزارشهای جمعآوریشده تا صبح امروز، ۵۵ کتابخانه عمومی در ۱۲ استان کشور بر اثر حملات و آسیبهای اخیر دچار خسارت شدهاند.
وی با بیان اینکه کتابخانههای عمومی از مهمترین مراکز فرهنگی و آموزشی در شهرها و مناطق مختلف کشور به شمار میروند و هدف قرار دادن آنها نشانه گرفتن آگاهی جامعه است، گفت: طبق گزارشهای اولیه و ارزیابیهای میدانی، تعدادی از کتابخانههای عمومی در استانهای مختلف در بخشهای ساختمان، تجهیزات و منابع کتابی دچار آسیب شدهاند؛ بهطوریکه برخی از آنها در حد ساختمانی و بنای فیزیکی و برخی دیگر در بخش منابع و تجهیزات آسیب جدی دیدهاند. در این میان، ۲ باب کتابخانه شامل «کتابخانه سیدالشهدا(ع) حسینیه اعظم زنجان» و «کتابخانه هنگ مرزی دهلران استان ایلام» به دلیل تخریب کامل و آسیب ۱۰۰ درصدی و شدت خسارتهای وارد شده ناشی از این اقدامات، به طور کامل از چرخه فعالیت خارج شدهاند و در حال حاضر امکان ارائه خدمات به اعضا و مراجعان را ندارند.
دبیرکل نهاد در ادامه با تأکید مجدد بر اهمیت حفظ حریم زیرساختهای فرهنگی، اظهار کرد: کتابخانههای عمومی نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی، ترویج فرهنگ مطالعه و دسترسی برابر مردم به منابع علمی و فرهنگی دارند. انتظار میرود مجامع بینالمللی و دستگاههای فرهنگی در برابر این جنایت سکوت نکنند. از سوی دیگر، ما نیز در تلاشیم تا با همکاری دستگاههای مسئول، روند بازسازی و احیای این مراکز را در کوتاهترین زمان ممکن به انجام برسانیم. این کتابخانهها بهصورت کامل طی مراحل بازسازی با همکاری دستگاههای ذیربط بازسازی شده و خدمات به صورت کامل مجدداً به مردم ارائه خواهد شد.
وی همچنین به جزئیات خسارتهای وارد شده به منابع کتابخانهای و تجهیزات اشاره کرد و افزود: بخشی از این آسیبها شامل تخریب فضاهای داخلی، خسارت به قفسهها، تجهیزات رایانهای و همچنین از بین رفتن یا آسیب دیدن برخی منابع مکتوب بوده است. بررسیهای کارشناسی برای تعیین دقیق میزان خسارتها و تعیین تکلیف دقیق این مراکز ادامه دارد و پس از تکمیل ارزیابیها، برنامه تأمین و جایگزینی آنها با فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت. قطعا فرایند احیای منابع کتابی انجام خواهد شد، اما هر چند باعث تأسف است که بگوییم بخشی از منابع کتابخانه که منحصر و بینظیر بوده، دیگر وجود ندارد. به دلیل از بین رفتن نسخههایی که تنها یک نسخه از آنها وجود داشته، بخش «امامحسینشناسی» به دلیل منحصربهفرد بودن دیگر وجود ندارد و قابل بازیابی نیستند. باعث تأسف است که دیگر آن کتابخانهها در این بخش قابل استفاده نیستند و قابلیت دسترسی مراجعهکنندگان از کل کشور برای همیشه برای آن دست منابع منحصربهفرد، از بین رفته است.
در پایان این بازدید، مسئولان محلی نیز گزارشی از وضعیت کتابخانههای استان زنجان ارائه کردند و همگام با دبیرکل، بر لزوم حمایت و تسریع در روند بازسازی این مراکز فرهنگی تأکید شد تا ضمن جبران این خسارات، خدمات کتابخانهای به شهروندان هرچه سریعتر از سر گرفته شود.