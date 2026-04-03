اکران عام المنفعه انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» برای بچههای میناب
انیمیشن سینمایی افسانه سپهر، برای اولین بار در گلزار شهدای میناب، دیروز و امروز -جمعه ۱۴ فرودین-به نمایش در آمد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن افسانه سپهر، دیروز پنج شنبه ۱۳ فروردین ساعت ۱۹ و امروز ۱۴ فرودین ساعت ۱۶ و ۱۹ به صورت رایگان و در راستای مسئولیت اجتماعی این تیم و کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، در گلزار شهدای میناب، اکران میشود.
«افسانه سپهر»، به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیهکنندگی مهدی جعفری جوزانی است. این پویانمایی محصول کارخانه صنایع سرگرمی مهوا است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سپهر با همراهی دوست یوزپلنگش بابو، در جستجوی پدر و مادرش راهی کلات میشود، جایی که شورای قهرمانان تصمیم میگیرد کدام پهلوان به نبرد با بدنام برود.
آرزو آفری، حامد عزیزی، اکبر منانی، کاظم سیاحی، غلامرضا صادقی، تکتم چوبدار، مینا گلپایگانی، امیرحسین صفایی و کامبیز خلیلی از جمله چهرههایی هستند که صداپیشگی این اثر را برعهده داشتند.
گفتنی است عواید فروش پویانمایی افسانه سپهر، از ابتدا فرودین ۱۴۰۵ تا پایان اکران برای سازندگی و آبادانی میناب که حالا قلب ایران است، صرف خواهد شد و این اقدام با همکاری معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی و موسسه بهمن سبز در حال انجام است.