یادداشت یکی از کارگردانان «اهل ایران»:
مهدی شامحمدی: تا پای جان برای ایران میمانیم
مهدی شامحمدی کارگردان یکی از اپیزودهای سریال «اهل ایران» یادداشتی را درباره جانفشانی برای ایران منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، مهدی شامحمدی کارگردان اپیزود «بیرق» از سریال «اهل ایران» همزمان با ساخت این اثر در یادداشتی از جانفشانی برای وطن و ساخت اثر زیر ضربات ناجوانمردانه آمریکایی_صهیونی گفت.
متن یادداشت به شرح زیر است:
«تا پای جان برای ایران
این مفهموم ذکر روز و شب بسیاری از ایرانیهاست. و همه توانم را به کار بستم تا شاید من هم در فهرست بلند بالای ایرانی هایی که جانشان را برای ایران در دست گرفتند قرار بگیرم، انشاالله.
قرار گرفتن در صف جبهه حق افتخار این روزهای ماست و با همه توان هر کاری که برای پیروزی حق بر جبهه خبیث باطل و شیطان صفتان خود فروخته انجام خواهیم داد.
حضور در ساخت این مجموعه و کارگردانی اپیزود «بیرق» بخشی از این تلاش بوده_ امیدوارم این تلاش و تمسک و توسل به آستان علیبنموسیالرضا (ع) باعث عاقبت به خیری ما شود و مقبول نگاه مخاطبان سلحشور ایرانی باشد.»
سریال «اهل ایران»، محصول جدید مرکز سریال سوره، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیهکنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، در ۱۴ قسمت ساخته و به زودی عرضه میشود. مهدی یزدانیخرم نیز سرپرست نویسندگان این اثر است.