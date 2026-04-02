موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس میزبان نماز استغاثه

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس میزبان نماز استغاثه و کاروان خودرویی به یاد شهید حسن باقری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مراسم معنوی نماز استغاثه و دعا برای تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) شامگاه ۱۲ فروردین ماه مصادف با سالروز جمهوری اسلامی، همزمان با سراسر کشور، با حضور جمعی از مردم مؤمن در یادمان شهدای گمنام موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

این برنامه به‌منظور طلب فرج از درگاه الهی و بزرگداشت یاد و نام شهدا برگزار گردید و فضای معنوی و روحانی خاصی در میان حاضران ایجاد کرد.

پس از اقامه نماز استغاثه، کاروان خودرویی «شهید امام خامنه‌ای» از مسجد جامع خرمشهرِ موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مقصد خیابان شفق، به یاد شهید حسن باقری و با حضور گسترده مردم، حرکت کرد.

این کاروان که با هدف پاسداشت ایثار شهدا و ترویج فرهنگ انتظار شکل گرفت، مسیر خود را با شعارهای وحدت، امید و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی طی کرد.

برگزاری این آئین معنوی مورد استقبال چشمگیر مردم و خانواده‌های شهدا قرار گرفت و با قرائت دعاهای ویژه برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) و تجدید عهد با شهدا پایان یافت.

