افشین علا به ترامپ: غلط کردی غلط کردی غلط کردی
افشین علا شعری درباره زیادهگوییهای ترامپ و توهماتی که درباره ایران دارد، سروده است.
به گزارش ایلنا، افشین علا تازهترین شعر خود را به موضوع سخنرانی ترامپ اختصاص داد و در اینباره سرود:
به ترامپ
خودت را و شیوخت را و صهیون را به خط کردی
که ایران را کنی نابود و فهمیدی غلط کردی
نهنگآسا فرستادی به میدان، ناوگانت را
ولی لنگان هوای بازگشتن مثل بط کردی
خلیج فارس است اینجا شکار کوسه خواهی شد
گمان کردی چو مرغابی شنا در آب شط کردی؟
امارات و سعودی گاوهای شیریات بودند
چرا پس شاخ این حکام را نصف از وسط کردی؟
تو را آبستن کین کرد محبوبت نتانیاهو
نشد یک ماه و مولودالزنایت را سقط کردی
هوای فتح ایران داشتی؟ خاکت به سر! بشنو
جهان گوید: غلط کردی غلط کردی غلط کردی