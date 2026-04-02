برای غرب، این جنگ، جنگ نهایی است: تمام خیر دربرابر تمام شر
چرا کسی به اعترافات مارکو روبیو توجهی نکرد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از فیلمهایی که اینروزها پربازدید شد اما درباره آن صحبت زیادی نشد، اعتراف تاریخی وزیر خارجه آمریکا درباره جنگ آمریکا و ایران است، وقتی گفت: این جنگ، رویارویی نهایی غرب با اسلام است.
مارکو روبیو در اظهاراتی صریح و بیپرده، پرده از حقیقتی برداشته که سالها در پشت دیپلماسی آمریکایی پنهان بود. او با صراحت اعلام میکند: «این جنگ، جنگ نهایی غرب با اسلام است» و میگوید که «اسلام پیروز خواهد شد و سپس تمام جهان تحت قوانین اسلامی درخواهد آمد.»
این اعتراف، از چند جهت حائز اهمیت است:
۱. پایان فریبکاری دیپلماتیک
سالها بود که سیاستمداران غربی ادعا میکردند جنگ علیه ایران، جنگ با تروریسم، دفاع از دموکراسی یا مقابله با سلاحهای کشتار جمعی است اما روبیو اکنون نقاب از چهره برمیدارد و ماهیت واقعی این درگیری را آشکار میکند: جنگی ایدئولوژیک و تمدنی میان غرب و اسلام.
این اعتراف، تمام آن روایتهای دروغین رسانههای غربی را یکجا بیاعتبار میکند. جنگ در عراق، افغانستان، لیبی، سوریه، یمن، فلسطین و اکنون ایران، همه حلقههای یک زنجیره هستند: تلاش برای توقف موج بیداری اسلامی که هر روز فراگیرتر میشود.
۲. اعتراف به آیندهای که از آن میترسند
بخش دوم سخنان روبیو حتی از بخش اول مهمتر است: «اسلام پیروز خواهد شد و تمام جهان تحت قوانین آنها درخواهد آمد.»
این جمله یک اعتراف راهبردی است. مقام ارشد دولت آمریکا عملاً میگوید که غرب آینده را در دستان اسلام میبیند و از این آینده وحشت دارد. او نه از تسلیحات ایران، که از «قوانین اسلامی» میترسد. نه از موشکهای سپاه، که از عدالتی که اسلام به ارمغان میآورد، هراسان است.
این اعتراف نشان میدهد که غرب به خوبی میداند اسلام خواهان نظمی جهانی مبتنی بر عدالت، اخلاق و معنویت است؛ نظمی که در آن خبری از استثمار، استکبار و سلطه آمریکایی نیست و این دقیقاً همان چیزی است که آنها را به وحشت انداخته است.
اما چرا روبیو این سخنان را بر زبان آورد؟
این سؤال مطرح میشود: چرا وزیر خارجه آمریکا چنین سخن صریحی میگوید؟
چند احتمال وجود دارد:
نخست: ناامیدی از راهکارهای نظامی. پس از هفتهها جنگ و بمباران، ایران نه تنها فرو نپاشیده، که با قدرت به مقاومت ادامه داده است. محور مقاومت از عراق تا یمن هماهنگتر از همیشه عمل میکند. روبیو شاید در ناامیدی از شکست نظامی، دست به افشای ماهیت واقعی جنگ زده است.
دوم: تلاش برای بسیج داخلی. اعلام اینکه این «جنگ نهایی» است، ممکن است تلاشی برای بسیج افکار عمومی غرب علیه ایران و اسلام باشد؛ فراخوانی برای یک جنگ صلیبی جدید.
سوم: اعتراف به حقیقت. شاید روبیو واقعاً باور دارد که غرب در این نبرد شکست خواهد خورد و خواسته است پیش از پایان، حقیقت را بگوید.
و سوال مهمتر اینکه: پیام این اعتراف به جهان اسلام چیست؟
سخنان روبیو، بزرگترین هدیه تبلیغاتی به جبهه مقاومت است. او عملاً تأیید کرد که: آنچه در جریان است، نه جنگ بر سر مرزها که جنگ بر سر «هویت و سرنوشت جهان» است. دشمن از پیروزی اسلام در هراس است و آینده از آن اسلام خواهد بود، هرچند غرب تمام توان خود را برای جلوگیری از آن به کار گرفته باشد.
این اعتراف، برای مسلمانان جهان، نشانه روشنی از صدق وعده الهی است. خداوند در قرآن فرموده: «میخواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند، ولی خدا نور خود را کامل خواهد کرد، هرچند کافران کراهت داشته باشند» (سوره صف، آیه ۸).
میتوان گفت که مارکو روبیو در چند جمله، کاری کرد که صدها کتاب و هزاران تحلیل قادر به انجام آن نبود: او ماهیت واقعی جنگ غرب علیه ایران و اسلام را آشکار کرد. او پرده از حقیقتی برداشت که امپراتوری رسانهای غرب سالها برای پنهان کردن آن تلاش کرده بود.
این اعتراف، نشان میدهد که غرب به خوبی میداند در این نبرد با چه نیرویی مواجه است: نیروی ایمانی که مرز نمیشناسد، سلاحی به نام تسلیم نمیخواهد و وعده پیروزی داده شده است. جالب اینجاست که در میانه این اظهارات، خود روبیو ناخواسته برنده این نبرد را اعلام میکند: اسلام. او میگوید اسلام پیروز خواهد شد. چه اعترافی بالاتر از اینکه دشمن، پیش از پایان جنگ، شکست خود و پیروزی طرف مقابل را پیشبینی کند؟
این سخنان، مایه دلگرمی مسلمانان و یأس دشمنان است. و همانگونه که روبیو گفته، آینده از آن اسلام خواهد بود؛ آیندهای که در آن قوانین الهی بر جهان حاکم میشود و بساط ظلم و استکبار برچیده میشود. ان شاءالله