به گزارش خبرنگار ایلنا، آیا اسلام و شیعه نابودشدنی است؟

قبل از پاسخ بیایید این ویدئو را تماش کنیم:

در میان خروش رسانه‌های غربی که هر روز از پایان راه برای ایران می‌گویند، گاهی صداهایی از دل‌هایی با مذاهب، گرایش‌ها و اعتقادات مختلف، به گوش می‌رسد که حقیقتی جاودانه را فریاد می‌زند. در فیلم بالا، یک هندو، از رهبر شهید ایران می‌گوید؛ نه از روی تعصب، که از سر درک عمق یک حقیقت.

او می‌گوید: «فکر و تفکر و راه آیت‌الله خامنه‌ای هرگز متوقف نمی‌شود. آن‌ها از نسل رسول خدایند و نمی‌توان آن‌ها را شکست داد.»

این سخن، زبانی مشترک با باور همه‌ی ادیان الهی دارد: نور خدا خاموش‌شدنی نیست. مسیحی، یهودی، هندو و مسلمان، همگی می‌دانند که دین اسلام، با ریشه در وحی، نه یک جریان سیاسی که حقیقتی آسمانی است. اما گویی نتانیاهو و ترامپ و مستکبران جهان، این درس ساده‌ی تاریخ را هنوز نخوانده‌اند؛ که هیچ قدرتی در طول تاریخ نتوانسته پیام محمد (صلی‌الله‌وعلیه‌وآله) را از صفحه روزگار محو کند.

آن‌ها خیال می‌کنند با ترور، بمباران و تحریم می‌توانند نسلی را که «ذریه پیامبر» است، از پای درآورند. غافل از اینکه هر رهبری که در این مسیر خونش ریخته شود، نه پایان راه، که آغازی دوباره برای بیداری‌است.

و اینک، یک هندو در آن سوی جهان، بهتر از بسیاری از مدعیان روشن‌فکری، این حقیقت را فریاد می‌زند: «آن‌ها از نسل رسول خدایند… و شکست ندارند»

