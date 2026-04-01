مازندران خط مقدم تغییر استراتژی اقتصادی کشور است

به گزارش ایلنا، انوشیروان محسنی‌بندپی ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر مازندران با اشاره به حوادث اخیر و حملات بزدلانه به زیرساخت‌های سوخت‌رسانی و بمباران اسکله حقانی بندرعباس، اظهار کرد: دشمن به دنبال توقف جریان زندگی بود، اما مدیریت هوشمندانه بحران و انسجام میان ارگان‌های خدماتی ثابت کرد که نبض کشور همچنان می‌تپد. امروز مازندران با مدیریت میدانی دقیق، به مأمنی برای هم‌وطنانی تبدیل شده که در پی شرایط جنگی، به دنبال مکان امن هستند.

معاون گردشگری کشور افزود: تغییر الگوی سفر باعث شده تا میانگین اقامت در مازندران از ۴.۱ روز به ۵.۳ روز افزایش یابد. مازندران با رشد ۸۳ درصدی در اشغال تخت‌های رسمی، نماد اعتماد مردم به این خطه است.

او با تأکید بر اینکه دیگر زمینی برای کشاورزی جدید یا ساخت‌وساز باقی نمانده، راه نجات اقتصاد را مدل‌های گردشگری ارزآور دانست و گفت: دولت عزم خود را برای جایگزینی درآمد گردشگری به جای نفت جزم کرده است. در همین راستا، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده که شامل ۸ همت از محل صندوق توسعه ملی برای زیرساخت‌ها ۱۴ همت برای بوم‌گردی و صنایع‌دستی و ۴۰ همت از محل اوراق قرضه است تا زیرساخت‌های این صنعت نوسازی شود.

محسنی بندپی خاطرنشان کرد: ما به دنبال توزیع ثروت در دل روستاها هستیم. پس از ثبت جهانی کندوان و اصفهک، اکنون روستای کندلوس مازندران به همراه سهیلی قشم و شفیع‌آباد کرمان ثبت جهانی ۲۰۲۵ شدند. همچنین ظرفیت‌هایی مانند روستای شانه تراش تنکابن نیز در اولویت توسعه و ثبت جهانی قرار دارند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی در پایان با اشاره به رشد ۴۸.۵ درصدی ورود گردشگران خارجی در سال گذشته، تأکید کرد که با تفویض اختیار به استانداران و حمایت از سرمایه‌گذاران از طریق پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی، اجازه نخواهیم داد قطار توسعه گردشگری ایران تحت تأثیر فشارهای خارجی متوقف شود.

