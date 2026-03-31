مجید مجیدی:

تحویل رضا پهلوی به ایران را به شروط پایان جنگ اضافه کنید

مجید مجیدی، کارگردان سینما، با انتشار متنی خواستار اضافه شدن شرط «تحویل رضا پهلوی به ایران» و همچنین بازگرداندن اموال به سرقت‌رفته، به فهرست شروط ایران برای پایان جنگ در شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه شد.

به گزارش ایلنا، مجید مجیدی کارگردان سینما در متنی خطاب به وزارت امورخارجه و شورای عالی امنیت ملی نوشت:

«به وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی پیشنهاد جدی دارم که در آخرین بند شروط ایران برای پایان جنگ گنجانده شود تحویل رضاپهلوی به ایران تا بلکه آرزویش برآورده شود، به اضافه کلیه اموالی که از ایران به سرقت برده‌اند.»

