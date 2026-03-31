تحویل رضا پهلوی به ایران را به شروط پایان جنگ اضافه کنید

به گزارش ایلنا، مجید مجیدی کارگردان سینما در متنی خطاب به وزارت امورخارجه و شورای عالی امنیت ملی نوشت:



«به وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی پیشنهاد جدی دارم که در آخرین بند شروط ایران برای پایان جنگ گنجانده شود تحویل رضاپهلوی به ایران تا بلکه آرزویش برآورده شود، به اضافه کلیه اموالی که از ایران به سرقت برده‌اند.»

انتهای پیام/