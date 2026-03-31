تمدید مجوز فعالیت سکوها تا پایان بهار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی ساترا؛ با توجه به شرایط پیش آمده و تسهیل فعالیت رسانه‌ها، کلیه مجوزهای فعالیت سکوهای نمایش خانگی، صادره از سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت‌و‌تصویر فراگیر در فضای مجازی، اعم از سکوهای ناشر محور و کاربر محور سطح ۱ و ۲ که اعتبار آنها از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۹ پایان یافته بصورت خودکار تا تاریخ ۱۴۰۵/۳/۳۱ تمدید و اعتبار خواهند داشت.

شایان ذکر است این ابلاغیه شامل مجوزهای تولید و انتشار آثار نیست‌.

