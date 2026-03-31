تمدید مجوز فعالیت سکوها تا پایان بهار
مجوزهای صادره ساترا برای فعالیت سکوها که تا پایان سال ۱۴۰۴ اعتبار داشتند، به مدت ۳ماه تمدید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی ساترا؛ با توجه به شرایط پیش آمده و تسهیل فعالیت رسانهها، کلیه مجوزهای فعالیت سکوهای نمایش خانگی، صادره از سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوتوتصویر فراگیر در فضای مجازی، اعم از سکوهای ناشر محور و کاربر محور سطح ۱ و ۲ که اعتبار آنها از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۹ پایان یافته بصورت خودکار تا تاریخ ۱۴۰۵/۳/۳۱ تمدید و اعتبار خواهند داشت.
شایان ذکر است این ابلاغیه شامل مجوزهای تولید و انتشار آثار نیست.