واکنش سیدعلی صالحی به جنگ/ چرا به سیاره گل‌ سرخ آمدید

به گزارش ایلنا، سیدعلی صالحی در شعر جدیدش از دختران میناب نوشته است؛ دخترانی که با موشک‌های آمریکا پر کشیدند و ایران در سوگ‌شان نشست.

سیدعلی صالحی، شاعر پیشکسوت در شعری یاد دانش‌آموزان مینابی را که در نخستین روز حمله آمریکا و اسرائیل به کشورمان جانشان را از دست دادند، گرامی داشته است. او در این شعر از دختران میناب می‌گوید و آمریکا را شیطانی توصیف می‌کند که سرنوشت دختران دریا را تصرف کرد.

«جنگ میناب»

مینابا، مینابای من

دختران هفت دریا

چرا به سیاره گل‌ سرخ آمدید

این‌جا شیطان در تاریکی 

سکوت و سرنوشت شما را 

تصرف کرده است.

شیطانِ شبْ‌پرست خبر ندارد 

با نخستین تیغ آفتاب

شما با تن هزار پاره خود

از خلیج ‌فارس برمی‌خیزید

و خواب را در چشم نهنگِ کور

حرام خواهید کرد

 

انتهای پیام/
