راضیه تجار برای ایران نوشت: یک وجب از دامانت را به دست غیر نمیدهیم
راضیه تجار در نوشتاری برای این روزهای وطن نوشته است: میجنگیم، میمیریم اما یک وجب از دامانت را به دست غیر نمیدهیم.
به گزارش ایلنا، راضیه تجار در نوشتاری برای این روزهای وطن نوشته است: میجنگیم، میمیریم اما یک وجب از دامانت را به دست غیر نمیدهیم.
راضیه تجار، داستاننویس، نوشته است:
«ایران جان
چون مادری که دستانش را گشوده
در آغوشمان بگیر مادرانه
ما کودکان زخمی را
تا از مهر نگاهت
برآییم بالابلند
چون خورشیدی که
برقش ظلمت را میشکافد
ما برای تو کودکانی
نازپروردهایم
و برای دشمن، شیرانی دلیر
نه غزالان گریزپا
یا پای در زنجیر
در دامان تو آموختیم
"خاک بخوریم، خاک به دشمن ندهیم"
هزاران، هزاران، هزار سال
پهنای آغوشت را بوییدیم
اینک چون نیاکان
به وقت خطر
پرنیان جان را
سایبان وجودت میکنیم
میجنگیم، میمیریم
اما...
یک وجب از دامانت را
به دست غیر نمیدهیم.
شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۵
ساعت ۲۱:۱۵ شب
به وقت حمله دشمن»