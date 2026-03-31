پیام مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بمناسبت شهادت دریابان تنگسیری
علی اصغر جعفری با صدور پیامی، شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک و تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دکتر علی اصغر جعفری مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با صدور پیامی، ضمن محکومیت اقدام تروریستی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، شهادت سردار دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت شریف ایران و خانواده آن شهید عزیز، تبریک و تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلا»
با نهایت تأسف و تأثر، خبر شهادت سردار دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پی حملات جنایتکارانه آمریکایی-صهیونیستی را دریافت کردیم. این ضایعهی جبرانناپذیر خسارتی بزرگ برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ملت عزیز ایران است.
مدیریت و کارکنان موزهی ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، این ضایعهی تاثرآور را به مقام معظّم رهبری حضرت امام سیدمجتبی خامنهای (مدظله العالی)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، خانوادهی داغدیده و تمامی آحاد مردم شریف ایران تسلیت عرض میکنند و برای آن شهید عظیمالشان علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینمایند.
سالها خدمات خالصانه، مجاهدتهای بیوقفه و فداکاریهای ایشان در راه صیانت و پاسداری از امنیت و استقلال کشور همواره در اذهان ملت ما خصوصا نسل جوان و آینده ساز کشور زنده خواهد ماند.
شهادت دریابان تنگسیری، چون پژواکی از جانباختگان راه آزادی، خاطرهی رادمردیهایی مانند شهید رئیسعلی دلواری را دوباره روشن کرد و به نسلهای جوان نشان داد که میراث مقاومت به آسانی فراموشپذیر نیست.
جانفشانی او نه تنها مصداقی از شجاعت فردی، بلکه پیوندی مستحکم میان گذشته و حال ملت است؛ پیامی آشکار به سردمداران استکبار جهانی و حامیان رژیم منحوس صهیونیستی که میگوید سنت ایستادگی در برابر ظلم و بیگانه همچنان معیار عمل و افتخار ملی ماست.
این فقدان بزرگ، خلأی است که قابل جبران نیست؛ اما راه و ارادهی ایشان ادامه دارد و ما در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس عهد میبندیم که خاطرهی فداکاریهایشان را زنده نگه داریم و آن را به عنوان میراثی برای تربیت نسلهای آینده عرضه کنیم.