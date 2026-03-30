از تولید مستند درباره جنگ رمضان تا نمایش آثار مربوط به جنگ دوازده روزه

در بازدید رئیس سازمان سینمایی از مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، گزارشی از فعالیت‌های مرکز در جنگ رمضان نیز ارائه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده از مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی که در موشک باران آسیب دیده بود، بازدید کرد و در جریان روند فعالیت‌های مربوط به جنگ رمضان این مرکز قرار گرفت.
بر این اساس در خصوص ساخت مستند درباره جنگ رمضان و آغاز پژوهش و پیش تولید چند مستند با موضوع‌های مختلفی از جمله موشک باران، کودکان میناب، جنگ شهری و غیره توضیحاتی ارائه شد و رئیس سازمان سینمایی از جزئیات این پروژه ها، مراحل پژوهش و گروههای سازنده نیز مطلع شد.
در بخش دیگری از این گزارش به اکران آنلاین و عرضه مستندهای مربوط به مقاومت 12 روزه پرداخته شد که 20 مستند از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با موضوع جنگ دوازده روزه و پیامدهای آن در شبکه نمایش خانگی را شامل می‌شود که در مسیر پخش تلویزیونی قرار دارند.
همکاری با مستندسازان برای دریافت مجوز فیلمبرداری، مشورت برای تولید بهتر پروژه‌ها و تسریع در نامه‌نگاری‌ها و هماهنگی بین نهادها، بخش دیگری از فعالیت‌های مرکز در سی روز گذشته بوده است.
گفتنی است همکاری گروه‌های مستندساز، برای ثبت این روزها و مستندنگاری از فضای شهر، موشک باران مناطق فرهنگی، مسکونی و مدرسه‌ها از دیگر اقدامات مرکز گسترش در جنگ رمضان محسوب می‌شود.
در بخش اکران و گروه هنر و تجربه، مستندهای کد ۷۰۰ و عمق میدان با توجه به موضوع مرتبطشان به صورت آنلاین اکران  شدند. همچنین فیلم‌های شکار حلزون و آلرژی نیز در سینماهای هنر و تجربه به روی پرده رفتند تا فضای اکران، راکد نماند.

