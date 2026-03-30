از تولید مستند درباره جنگ رمضان تا نمایش آثار مربوط به جنگ دوازده روزه

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده از مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی که در موشک باران آسیب دیده بود، بازدید کرد و در جریان روند فعالیت‌های مربوط به جنگ رمضان این مرکز قرار گرفت.

بر این اساس در خصوص ساخت مستند درباره جنگ رمضان و آغاز پژوهش و پیش تولید چند مستند با موضوع‌های مختلفی از جمله موشک باران، کودکان میناب، جنگ شهری و غیره توضیحاتی ارائه شد و رئیس سازمان سینمایی از جزئیات این پروژه ها، مراحل پژوهش و گروههای سازنده نیز مطلع شد.

در بخش دیگری از این گزارش به اکران آنلاین و عرضه مستندهای مربوط به مقاومت 12 روزه پرداخته شد که 20 مستند از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با موضوع جنگ دوازده روزه و پیامدهای آن در شبکه نمایش خانگی را شامل می‌شود که در مسیر پخش تلویزیونی قرار دارند.

همکاری با مستندسازان برای دریافت مجوز فیلمبرداری، مشورت برای تولید بهتر پروژه‌ها و تسریع در نامه‌نگاری‌ها و هماهنگی بین نهادها، بخش دیگری از فعالیت‌های مرکز در سی روز گذشته بوده است.

گفتنی است همکاری گروه‌های مستندساز، برای ثبت این روزها و مستندنگاری از فضای شهر، موشک باران مناطق فرهنگی، مسکونی و مدرسه‌ها از دیگر اقدامات مرکز گسترش در جنگ رمضان محسوب می‌شود.

در بخش اکران و گروه هنر و تجربه، مستندهای کد ۷۰۰ و عمق میدان با توجه به موضوع مرتبطشان به صورت آنلاین اکران شدند. همچنین فیلم‌های شکار حلزون و آلرژی نیز در سینماهای هنر و تجربه به روی پرده رفتند تا فضای اکران، راکد نماند.

