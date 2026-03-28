معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
حمله به خودروی خبرنگاران تلاشی عامدانه برای خاموش کردن روایت و تصویر است
محمدرضا نوروزپور، معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، شهادت علی شعیب و فاطمه فتونی، خبرنگاران شبکههای المنار و المیادین لبنان، را در حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به خودروی حامل تیم رسانهای در منطقه جزینِ جنوب لبنان، بهشدت محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا نوروزپور در این پیام، هدف قرار دادن خودروی خبرنگاران را جنایتی آشکار علیه حقیقت، حق مردم برای آگاهی، و اصل بنیادین امنیت اصحاب رسانه در میدانهای نبرد دانست و تأکید کرد: وقتی خودروی خبرنگاران و نیروهای شناختهشده خبری هدف قرار میگیرد، دیگر سخن از «خطا» یا «اشتباه» نیست؛ بلکه این، حملهای مستقیم به شاهدان جنایت و تلاشی عامدانه برای خاموش کردن روایت و تصویر است.
وی این اقدام را نقض صریح حقوق بشر، تعرضی آشکار به قوانین بینالمللی و نقض جایگاه خبرنگاران غیرنظامی در خلال درگیریها و جنگها توصیف کرد.
معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به سابقه طولانی رژیم صهیونیستی در سرکوب رسانهها، تصریح کرد سکوت در برابر این جنایت، فقط بیتفاوتی نسبت به خون خبرنگاران و اهالی رسانه نیست، بلکه سکوت در برابر ترور حق و حقیقت است. نوروزپور در پایان، از همه رسانهها، خبرنگاران آزاد، اتحادیههای خبری، نهادهای مدافع آزادی بیان و وجدانهای بیدار جهان خواست در برابر این کشتار هدفمند سکوت نکنند؛ چرا که دفاع از فاطمه فتونی و علی شعیب، دفاع از یک رسانه یا یک کشور نیست، بلکه دفاع از شرافت رسانه، آزادی و حق ملتها برای دسترسی به حقیقت است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، روز شنبه ۲۸ مارس ۲۰۲۶ خودروی یک تیم رسانهای در جاده جزین در جنوب لبنان هدف حمله اسرائیل قرار گرفت که در نتیجه آن، علی شعیب، خبرنگار المنار، و فاطمه فتونی، خبرنگار المیادین، به شهادت رسیدند. همچنین گزارش شده محمد فتونی، تصویربردار و برادر فاطمه فتونی، نیز در همین حمله به شهادت رسیده است.