محسن چاوشی دست به کار بازسازی مدارس شد

به گزارش ایلنا، محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ در برهه‌های تاریخی، آثار بسیاری خلق کرده است که از مهمترین آن‌ها در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ کنونی رژیم صهیونسیتی و آمریکا علیه ایران بوده که در این زمینه ۲ قطعه ویژه منتشر کرده است.

وی امروز در فراخوانی، با اعلام یک شماره کارت بانکی اعلام کرد که تصمیم دارد مدارسی را که در جنگ تحمیلی علیه ایران دچار خرابی و ویرانی شده‌اند، بازسازی کند.

این اولین باری نیست که چاوشی، فراخوان خیریه می‌دهد. او بارها در صفحه شخصی خود اقدام به آزادسازی زندانیان غیرعمد کرده است.

در اولین روز از حمله ددمنشانه رژیم صهیونسیتی و آمریکا به ایران، مدرسه دخترانه «شجره طیبه» میناب به صورت کامل ویران و دختران و پسران کودک و نوجوان در این مدرسه به شهادت رسیدند.

