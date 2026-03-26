پیام تسلیت رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی در پی درگذشت «اصغر دادبه»

کاظم موسوی بجنوردی، رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، برای درگذشت «اصغر دادبه» پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، «اصغر دادبه»، مدیر بخش ادبیات و عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، چهارشنبه‌شب، پنجم فروردین در هشتاد سالگی در منزل دختر خود در رشت دار فانی را وداع گفت و ظهر امروز بهشت زهرا به خاک سپرده شد. به‌همین‌مناسبت کاظم موسوی بجنوردی، رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، پیام تسلیتی صادر کرد که در آن آمده است: 

«فقدان استاد ارجمند، جناب آقای دکتر اصغر دادبه در نخستین روزهای بهار، اندوهی جانکاه است. ایشان همواره به دلبستگی خود به فرهنگ ایران و زبان فارسی سرافراز و سربلند بود و همۀ همّت خود را بی‌دریغ بر سر این راه نهاد. دکتر دادبه واپسین‌بار، هنگامی‌که بیماری هنوز بر وجود او چنگ نیفکنده بود، در مراسم جشن تولد دکتر فتح‌الله مجتبائی در آذر سال گذشته در مرکز ما، هم‌چنان از ایران و زبان فارسی سخن گفت. استاد دادبه از ابتدای تابستان ۱۳۷۸ تا امروز، مدیریّت بخش ادبیّات این مرکز را برعهده داشت و عضو شورای عالی علمی بود و کارنامه‌ای درخشان از فعّالیّت‌های علمی و تحقیقی از خود به یادگار نهاد. اینجانب سوگ آن دانشمند فرزانه و محقّق گران‌مایه را به خانوادۀ محترم و شاگردان، دوستان و دوستداران ایشان و جامعۀ علمی و ادبی ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه باری‌تعالیٰ برای آن دوست عزیز علوّ درجات مسئلت می‌کنم.» 

اخبار مرتبط
