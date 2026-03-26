«اصغر دادبه» پژوهشگر و استاد فلسفه درگذشت

به گزارش ایلنا، «اصغر دادبه» نویسنده، پژوهشگر و استاد فلسفه اسلامی و ادبیات عرفانی امروز پنج‌شنبه ششم فروردین درگذشت.

اصغر دادبه متولد سال ۱۳۲۵ در یزد استاد فلسفه اسلامی و ادبیات عرفانی، پژوهشگر و نویسنده در دومین همایش چهره‌های ماندگار، به عنوان چهره ماندگار در عرصه ادبیات عرفانی و فلسفه اسلامی معرفی شد.

وی، امروز پنجشنبه ششم فروردین۱۴۰۵ در سن ۸۰ سالگی درگذشت.

اصغر دادبه استاد فلسفه اسلامی و ادبیات عرفانی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه ادبیات دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، همچنین مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود.

او در سال ۱۳۸۱، در دومین همایش چهره‌های ماندگار، به‌عنوان چهره ماندگار در عرصه ادبیات عرفانی و فلسفه اسلامی معرفی شد. او در خرداد سال ۱۳۴۴، پس از اخذ دیپلم، موفق به ادامه تحصیل در دانشگاه تهران در رشته الهیات، گرایش حکمت و فلسفه اسلامی شد. پس از دوره کارشناسی، در شهریور ۱۳۴۸ به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری همان رشته پرداخت و از پایان‌نامه دکتری خود در خرداد ۱۳۵۹ دفاع کرد.

انتهای پیام/