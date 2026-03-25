جلیل دوستخواه درگذشت

به گزارش ایلنا، جلیل دوستخواه، شاهنامه‌پژوه و ایران‌شناس در ۹۲ سالگی در استرالیا درگذشت.

جلیل دوستخواه متولد ۱۵ شهریور ۱۳۱۲ در اصفهان، دانش‌آموخته دکترای ادبیات فارسی، ایران‌شناس، نویسنده، ادیب، شاهنامه‌پژوه و مترجم بود.

«گزارش اوستا»، «پژوهش‌هایی در شاهنامه فردوسی»، «آیین‌ها و افسانه‌های ایران و چین باستان»، «حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره‌ها»، «گزارش هفتخان رستم»، « شناخت‌نامه فردوسی و شاهنامه»، «شاهنامه نقالان بر بنیان طومار مرشد عباس زریری اصفهانی» و واژه‌نامه سترگ «فرهنگ فارسی اصفهانی» از جمله آثار اوست.

همچنین تدریس در دانشگاه‌های اصفهان، جندی‌شاپور اهواز، استرالیا و انگلستان، همکاری با گاهنامه «جُنگ اصفهان» به همراه افرادی همچون هوشنگ گلشیری، محمد حقوقی، ابوالحسن نجفی و ضیاء موحد، و همچنین همکاری با «دانشنامه ایرانیکا» در دانشگاه کلمبیا در نیویورک از دیگر فعالیت‌های دوستخواه است.

انتهای پیام/