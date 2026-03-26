هنرمند خردسال تئاتر به شهادت رسید
زینب شادکامی، هنرمند خردسال تئاتر همراه با مادر، پدر و برادر کوچکش در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی-آمریکایی شب گذشته (سهشنبه ۴ فروردینماه ۱۴۰۵) در منزل خود در میدان امام حسین، خیابان دماوند به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا، این هنرمند بازیگر دی و بهمنماه ۱۴۰۳ طبق اعلام ایران تئاتر در نمایش «دنیا و یک روز عجیب» به کارگردانی مریم شعبانی در تالار اندیشه حوزه هنری روی صحنه رفته بود.
عکس: سمت چپ نفر دوم تصویر شهیده زینب شادکامی در آخرین حضورش روی صحنه نمایش «دنیا و یک روز عجیب» است