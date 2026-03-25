خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صالحی‌امیری:

۱۱۴ بنای تاریخی در حملات اخیر آسیب دیده‌اند و فرآیند پیگیری حقوقی و بین‌المللی خسارات آن‌ها با جدیت آغاز شده است

کد خبر : 1765496
لینک کوتاه کپی شد.

در تداوم پایش‌های عالی دولت در شرایط جنگی، معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ضمن صدور دستور برای بررسی جامع خسارات وارده به اماکن تاریخی و فرهنگی، بر پیگیری حقوقی و بین‌المللی این آسیب‌ها تاکید کرد؛ در همین حال، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از خسارت به ۱۱۴ بنای جهانی، ملی و واجد ارزش خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، در چارچوب راهبری منسجم دولت برای مدیریت شرایط جنگی و صیانت از سرمایه‌های راهبردی کشور، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، آخرین وضعیت اقدامات این دستگاه اجرایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

در این گفت‌وگو، معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت بنیادین میراث‌فرهنگی به‌مثابه بخشی از هویت ملی و سرمایه تمدنی ایران، دستور داد فرآیند احصا، مستندسازی و ارزیابی دقیق خسارات وارده به اماکن تاریخی و فرهنگی کشور در پی حملات اخیر، با حداکثر دقت و سرعت در دستور کار قرار گیرد و اقدامات لازم برای پیگیری حقوقی این خسارات در سطوح ملی و بین‌المللی انجام شود.

عارف همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی فرهنگی و نهادهای بین‌المللی برای صیانت از میراث بشری ایران تاکید کرد و خواستار تدوین سازوکارهای مؤثر برای انعکاس ابعاد این خسارات در مجامع جهانی شد.

در ادامه این گفت‌وگو، موضوع مدیریت سفرهای نوروزی نیز مورد توجه قرار گرفت و بر استمرار خدمات‌رسانی مطلوب به گردشگران در عین حفظ استانداردهای ایمنی و پایداری تاکید شد.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نیز در گزارشی از وضعیت موجود اعلام کرد: بر اساس ارزیابی‌های اولیه، ۱۱۴ بنای تاریخی شامل آثار جهانی، ملی و واجد ارزش، در جریان حملات اخیر آمریکایی-صهیونی دچار آسیب شده‌اند که فرآیند بررسی میدانی، مستندسازی و اقدامات نجات‌بخشی آن‌ها به‌صورت فشرده در حال انجام است.

وی با اشاره به فعال‌سازی ظرفیت‌های بین‌المللی در این حوزه افزود: مکاتبات رسمی با نهادهای جهانی و منطقه‌ای از جمله یونسکو انجام شده و پیگیری‌های لازم برای ثبت، مستندسازی و طرح موضوع در مجامع تخصصی بین‌المللی در دستور کار قرار دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به تداوم پویایی جریان گردشگری داخلی در ایام نوروز تصریح کرد: با وجود شرایط خاص کشور، حدود ۱۳ میلیون نفر از شهروندان در تعطیلات نوروزی تا به امروز به سفر رفته‌اند که بخش قابل توجهی از آنان در اقامتگاه‌های بوم‌گردی اسکان یافته و خدمات مناسبی در سراسر کشور به مسافران ارائه شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار