صالحیامیری:
۱۱۴ بنای تاریخی در حملات اخیر آسیب دیدهاند و فرآیند پیگیری حقوقی و بینالمللی خسارات آنها با جدیت آغاز شده است
در تداوم پایشهای عالی دولت در شرایط جنگی، معاون اول رئیسجمهور در گفتوگو با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ضمن صدور دستور برای بررسی جامع خسارات وارده به اماکن تاریخی و فرهنگی، بر پیگیری حقوقی و بینالمللی این آسیبها تاکید کرد؛ در همین حال، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از خسارت به ۱۱۴ بنای جهانی، ملی و واجد ارزش خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، در چارچوب راهبری منسجم دولت برای مدیریت شرایط جنگی و صیانت از سرمایههای راهبردی کشور، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در گفتوگو با سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، آخرین وضعیت اقدامات این دستگاه اجرایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
در این گفتوگو، معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اهمیت بنیادین میراثفرهنگی بهمثابه بخشی از هویت ملی و سرمایه تمدنی ایران، دستور داد فرآیند احصا، مستندسازی و ارزیابی دقیق خسارات وارده به اماکن تاریخی و فرهنگی کشور در پی حملات اخیر، با حداکثر دقت و سرعت در دستور کار قرار گیرد و اقدامات لازم برای پیگیری حقوقی این خسارات در سطوح ملی و بینالمللی انجام شود.
عارف همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماسی فرهنگی و نهادهای بینالمللی برای صیانت از میراث بشری ایران تاکید کرد و خواستار تدوین سازوکارهای مؤثر برای انعکاس ابعاد این خسارات در مجامع جهانی شد.
در ادامه این گفتوگو، موضوع مدیریت سفرهای نوروزی نیز مورد توجه قرار گرفت و بر استمرار خدماترسانی مطلوب به گردشگران در عین حفظ استانداردهای ایمنی و پایداری تاکید شد.
سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، نیز در گزارشی از وضعیت موجود اعلام کرد: بر اساس ارزیابیهای اولیه، ۱۱۴ بنای تاریخی شامل آثار جهانی، ملی و واجد ارزش، در جریان حملات اخیر آمریکایی-صهیونی دچار آسیب شدهاند که فرآیند بررسی میدانی، مستندسازی و اقدامات نجاتبخشی آنها بهصورت فشرده در حال انجام است.
وی با اشاره به فعالسازی ظرفیتهای بینالمللی در این حوزه افزود: مکاتبات رسمی با نهادهای جهانی و منطقهای از جمله یونسکو انجام شده و پیگیریهای لازم برای ثبت، مستندسازی و طرح موضوع در مجامع تخصصی بینالمللی در دستور کار قرار دارد.
وزیر میراثفرهنگی همچنین با اشاره به تداوم پویایی جریان گردشگری داخلی در ایام نوروز تصریح کرد: با وجود شرایط خاص کشور، حدود ۱۳ میلیون نفر از شهروندان در تعطیلات نوروزی تا به امروز به سفر رفتهاند که بخش قابل توجهی از آنان در اقامتگاههای بومگردی اسکان یافته و خدمات مناسبی در سراسر کشور به مسافران ارائه شده است.