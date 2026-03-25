رییس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی در نامه‌ای به رئیس #الازهر_مصر نوشت:

توجه به رنج ملت‌ها، به‌ویژه در برابر تجاوز و سلطه‌گری آمریکا و رژیم صهیونسیتی بخشی جدایی‌ناپذیر از رسالت علمی و معنوی است

به گزارش ایلنا، دکتر محمدهادی فلاح زاده در نامه‌ای به دکتر احمدالطیب؛ رئیس الازهر مصر؛ با تاکید بر اینکه دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، همواره بر نقش نهادهای دینی و دانشگاهی همچون الازهر شریف در پاسداری از ارزش‌های الهی، اخلاق، انسانی و همبستگی امت اسلامی تأکید داشته است، نوشت: بی‌تردید، توجه به رنج ملت‌ها، به‌ویژه در برابر تجاوز و سلطه‌گری که به وضوح و آشکار بر علیه ملت بیدار، بزرگ و مستقل ایران اسلامی از سوی آمریکا و رژیم صهیونسیتی در حال انجام است، بخشی جدایی‌ناپذیر از رسالت علمی، معنوی و این تعهدات ارزشمند است.

رئیس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی افزود: در روزهایی که منطقه شاهد رخدادهای تلخ و ناگوار است، ما بر این باوریم که مسئولیت مراکز علمی، دانشگاهی و دینی، ارائه تحلیلی منصفانه، متوازن و فراگیر از واقعیت‌هاست؛ تحلیلی که توجهی ویژه به کرامت انسان، جان غیرنظامیان و منع هرگونه تعرض به بی‌گناهان داشته باشد و بی‌شک هر رویدادی که به جان‌باختن مردم عادی، کودکان یا آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی بینجامد، صرف‌نظر از عامل یا قربانی، محکوم است و خلاف اصول مسلم اخلاق اسلامی و دینی است.

وی تاکید کرد: جامعه جهانی شاهد و ناظر است که برخی از کشورهای مسلمان منطقه، زمین و آسمان خود را در اختیار آمریکای جنایتکار قرار داده‌اند و مبدا تجاوز ناجوانمردانه به ملت مسلمان و روزه دار جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. خداوند متعال در قران کریم می‌فرماید: (فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم) (بقره/ ۱۹۴) طبق آیه شریفه، این حق مشروع جمهوری اسلامی ایران است که در مقابل تجاوز دشمن از جان شهروندان بی‌دفاع خود حفاظت کند.

دکتر فلاح زاده تصریح کرد: نیکوست که دانشگاه‌ها و مراکز علمی، به‌ویژه نهادهای ریشه‌دار جهان اسلام، در این مسیر الگوی گفتار مسئولانه، وحدت‌گرا و مبتنی بر عدالت بر اساس آیه شریفه (ولقد کرمنا بنی آدم) (اسراء ۷۰) باشند و باور ما این است که در فضای غبارآلود بحران‌های منطقه‌ای، نقش مراکز علمی و دینی بیش از هر زمان دیگری حیاتی است و لازم است تلاش گردد تا آیه مبارکه (واعتصموا بحبل الله جمیعا) (آل عمران/۱۰۳) در میان امت اسلامی جاری و ساری شود و از هر کلام و اقدامی که ناخواسته زمینه سوءتفاهم، تنش یا فاصله‌گذاری میان امت‌های مسلمان ایجاد کند، پرهیز شود.

دکتر فلاح زاده ابراز امیدواری کرد: با اتکا به مشترکات بزرگ اعتقادی و تمدنی و در راستای آیه شریفه (وتعاونوا علی البر والتقوی) (مائده ۲) با اتخاذ مواضع دقیق و متوازن، بتوانیم در کنار یکدیگر به آرام‌سازی فضا، دفاع از کرامت انسانی و پیشگیری از رنج بیشتر امت اسلامی و به ویژه ملت مظلوم ایران اسلامی که مورد تهاجم امریکا و رژیم صهیونیستی در ماه مبارک رمضان واقع شده اند، یاری رسانیم.

