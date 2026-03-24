محمدحسین مهدویان درباره جنگ رمضان سریال میسازد
به گزارش ایلنا، محمدحسین مهدویان ساخت اثری درباره جنگ رمضان در تهران را آغاز کرده است.
در تصویری که از خیابانهای تهران منتشر شده، محمدحسین مهدویان مثل روزهای جنگ ١٢ روزه پشت دوربین رفته و در فضای شهری و زیر بمباران تهران در حال ساخت سریالی برای جنگ رمضان است.
گفته میشود این اثر یک سریال نمایش خانگی است و قصهای بهروز از این روزهای ایران و جنگ با اسرائیل و آمریکا دارد.
گروه تیم به تازگی در تشییع شهدای دنا و تدفین شهدا در بهشت زهرا (سلام الله علیها) دیده شدهاند.