نامه مدیرعامل شهر کتاب به کمیسیون ملی یونسکو و نماینده یونیسف در ایران/ خسارت به ۶ شعبه

به گزاش ایلنا از روابط عمومی شهر کتاب، علی جعفرآبادی با ارسال نامه‌ای به کمیسیون ملی یونسکو در ایران، گزارشی از خسارت‌های واردشده به کتاب‌فروشی‌ها و فضاهای فرهنگی مرتبط با کتاب در پی حملات نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ارائه کرد.

در این نامه، ضمن معرفی شبکه شهر کتاب به عنوان نهادی فرهنگی، غیرانتفاعی و غیردولتی که طی بیش از سه دهه فعالیت، به شبکه‌ای متشکل از نزدیک به یکصد کتابفروشی در سراسر ایران تبدیل شده، اشاره شده است که این شبکه وسیع فرهنگی علاوه بر عرضه کتاب‌های فارسی و خارجی، میزبان نشست‌های ادبی، رونمایی کتاب، کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های گفت‌وگوی فرهنگی بوده و نقش مهمی در حیات فرهنگی روزمره و گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی ایفا می‌کند.

۶ شعبه شهرکتاب در تهران شامل شهرکتاب مرکزی، بهمن، الغدیر، الماس، ایرانشهر و هفت‌حوض دچار خسارت‌های فیزیکی در بخش‌هایی از ساختمان، فضاهای داخلی، تجهیزات، قفسه‌ها و موجودی کتاب شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در جریان حملات اخیر، ۶ شعبه شهرکتاب در تهران شامل شهرکتاب مرکزی، بهمن، الغدیر، الماس، ایرانشهر و هفت‌حوض دچار خسارت‌های فیزیکی در بخش‌هایی از ساختمان، فضاهای داخلی، تجهیزات، قفسه‌ها و موجودی کتاب شده‌اند. همچنین گزارش‌هایی از کتابفروشان و فعالان حوزه نشر حاکی از آن است که برخی دیگر از کتابفروشی‌ها و فعالان این حوزه نیز با درجاتی از آسیب یا اختلال در فعالیت روبه‌رو شده‌اند و ارزیابی دقیق خسارت‌ها در برخی موارد همچنان ادامه دارد. در نتیجه این شرایط، همه برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی که به طور معمول در فضاهای شهرکتاب برگزار می‌شد، متوقف شده است.

در این نامه با اشاره به مأموریت یونسکو در حمایت از فرهنگ، دانش و دسترسی به آموزش، بر ضرورت مستندسازی آسیب‌های واردشده به کتابفروشی‌ها و فضاهای فرهنگی مرتبط با کتاب تأکید شده و این فضاها به عنوان بخشی از زیرساخت فرهنگی جامعه معرفی شده‌اند که نقش مهمی در تداوم زندگی فرهنگی و دسترسی عمومی به دانش دارند.

مدیرعامل شهر کتاب در این مکاتبه از کمیسیون ملی یونسکو خواسته است تا از مستندسازی خسارت‌ها حمایت کند، نقش کتابفروشی‌ها را به عنوان بخشی از زیرساخت فرهنگی جامعه به رسمیت بشناسد، زمینه گفت‌وگو میان نهادهای فرهنگی و شبکه‌های حرفه‌ای مرتبط با حوزه کتاب را فراهم آورد و چارچوب‌هایی برای حمایت از بازسازی فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی ارائه دهد.

در پایان این نامه تأکید شده است که هدف از ارائه این گزارش، جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت کتابفروشی‌ها و فضاهای فرهنگی مرتبط با کتاب است؛ نهادهایی که در زندگی روزمره، بستر مطالعه، گفت‌وگو و تبادل اندیشه را فراهم می‌کنند و حفاظت از آن‌ها در شرایط تهاجم جنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جعفرآبادی، مدیرعامل موسسه شهر کتاب با ارسال نامه‌ای به دورینا آندریو‑گیتاریو نماینده یونیسف در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تأثیرات جنگ اخیر و حملات نظامی آمریکا و اسرائیل بر زندگی کودکان و فضاهای فرهنگی مرتبط با یادگیری و کتاب‌خوانی ابراز نگرانی کرد.

در این نامه بر اهمیت همکاری میان شهر کتاب و یونیسف تأکید شده است. مؤسسه شهرکتاب به عنوان نهادی فرهنگی، غیردولتی و غیرانتفاعی، طی بیش از سه دهه فعالیت شبکه‌ای متشکل از نزدیک به یکصد کتابفروشی در سراسر ایران ایجاد کرده است. بسیاری از این فضاها میزبان بخش‌های ویژه کودک و نوجوان، برنامه‌های کتاب‌خوانی، کارگاه‌های آموزشی و رویدادهای فرهنگی هستند و محیط‌هایی برای آشنایی کودکان با کتاب، گفت‌وگو و خلاقیت فراهم می‌کنند.

در این نامه همچنین به چارچوب همکاری سه‌ساله میان شهرکتاب و یونیسف ایران که در آبان ۱۴۰۳ آغاز شده اشاره شده است؛ همکاری‌ای که با هدف ترویج حقوق کودک، گسترش مشارکت فرهنگی کودکان و تقویت فرصت‌های یادگیری فراگیر شکل گرفته است. در ادامه این همکاری، در خردادماه ۱۴۰۴ کارگاه تخصصی «حقوق کودک و کسب‌وکار» با مشارکت یونیسف ایران و آکادمی شهرکتاب در شهرکتاب مرکزی برگزار شد و مدیران و کتاب‌فروشان بخش کودک و نوجوان از شعب مختلف شهرکتاب در آن حضور یافتند. در این کارگاه، راه‌های اجرای اصول کنوانسیون حقوق کودک در فضاهای فرهنگی مانند کتابفروشی‌ها مورد بحث قرار گرفت.

نامه شهرکتاب همچنین به پیامدهای جنگ اخیر برای کودکان اشاره می‌کند؛ از جمله حادثه مربوط به یک مدرسه در میناب و حمله به مجموعه ورزشی مورد استفاده کودکان و نوجوانان در لامرد که نگرانی‌های جدی درباره امنیت فضاهای مرتبط با کودکی ایجاد کرده است. علاوه بر این، تعطیلی موقت مدارس و اختلال در فعالیت‌های فرهنگی، بسیاری از فضاهای روزمره‌ای را که کودکان در آن با کتاب، داستان و فعالیت‌های فرهنگی مواجه می‌شوند تحت تأثیر قرار داده است.

در این نامه همچنین تصریح شده است که چند شعبه شهرکتاب در تهران در جریان حملات اخیر دچار خسارت شده‌اند و در نتیجه بسیاری از برنامه‌های عمومی، از جمله نشست‌ها و فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با کودکان متوقف شده است.

مدیرعامل شهر کتاب در پایان این نامه با اشاره به نقش جهانی یونیسف در حمایت از حقوق کودکان، خواستار توجه به تأثیر این تحولات بر زندگی کودکان و فضاهای فرهنگی مرتبط با رشد و یادگیری آنان شده و بر آمادگی شهر کتاب برای ادامه همکاری با یونیسف در قالب برنامه‌های فرهنگی و ترویج کتاب‌خوانی برای کودکان تأکید کرد.

