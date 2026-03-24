آزیتا موگویی:

در معرض سخت‌ترین آزمون تاریخ قرار داریم

آزیتا موگویی کارگردان و تهیه‌کننده سینما و تئاتر در یادداشتی به تجاوز رژیم‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل به خاک کشورمان واکنش داد.

به گزارش ایلنا، در متن یادداشت آزیتا موگویی آمده است:

صداها
صداهای مهیب
 از هر طرف بر مغزم می‌کوبد 
و 
من 
در یک بهت عجیب با 
سیل اشک بی‌امانی
که از پی غصه‌های پی‌درپی و بی‌امان 
هر روز  
اما...
در خفا 
تا زیر گلویم‌ سر می‌خورد 

به خودم می‌گویم 
آرام باش و صبور 

ما در سخت‌ترین دوران تاریخ این کشوریم 
نه فقط سخت 
بلکه ترسناک‌ترین دوران 

ما در این شتاب پرخروش و در مسیر حوادث تلخ 
در معرض سخت‌ترین آزمون تاریخ  قرار داریم 
آزمون میان دشمن و وطن 

چه کنیم؟
در وطن...
داغ دیده‌ایم 
غمگینیم 
رنجوریم
معترضیم‌
و این حق ماست که معترض باشیم و مطالبه کنیم 

اما دشمن 
این بار با لباس ناجی ما آمد 
و اعتراضمان را مصادره کرد 
 
اکنون تنها راه پیش رو برایمان این است 
که هر کدام یک آرش باشیم 

آرشی که (جان) در تنها تیر ترکش گذاشت 
و کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد 
و در آزمون تلخ دشمن پیروز شد 

ما باید به آرش نگاه کنیم 

حتی آنهایی که به 
وطن پشت کردند؛
یا از سر غفلت 
یا از سر غرور 
و 
یا از همه بدتر 
از سر جهل.

ما همچنان و تا ابد 
نام پر افتخار ایران را به عنوان  بزرگترین تکیه‌گاه در کنار خود  داریم‌.

آزیتا موگویی
فروردین ۱۴۰۵

اخبار مرتبط
