به گزارش ایلنا، در متن یادداشت آزیتا موگویی آمده است:



صداها

صداهای مهیب

از هر طرف بر مغزم می‌کوبد

و

من

در یک بهت عجیب با

سیل اشک بی‌امانی

که از پی غصه‌های پی‌درپی و بی‌امان

هر روز

اما...

در خفا

تا زیر گلویم‌ سر می‌خورد



به خودم می‌گویم

آرام باش و صبور



ما در سخت‌ترین دوران تاریخ این کشوریم

نه فقط سخت

بلکه ترسناک‌ترین دوران



ما در این شتاب پرخروش و در مسیر حوادث تلخ

در معرض سخت‌ترین آزمون تاریخ قرار داریم

آزمون میان دشمن و وطن



چه کنیم؟

در وطن...

داغ دیده‌ایم

غمگینیم

رنجوریم

معترضیم‌

و این حق ماست که معترض باشیم و مطالبه کنیم



اما دشمن

این بار با لباس ناجی ما آمد

و اعتراضمان را مصادره کرد



اکنون تنها راه پیش رو برایمان این است

که هر کدام یک آرش باشیم



آرشی که (جان) در تنها تیر ترکش گذاشت

و کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد

و در آزمون تلخ دشمن پیروز شد



ما باید به آرش نگاه کنیم



حتی آنهایی که به

وطن پشت کردند؛

یا از سر غفلت

یا از سر غرور

و

یا از همه بدتر

از سر جهل.



ما همچنان و تا ابد

نام پر افتخار ایران را به عنوان بزرگترین تکیه‌گاه در کنار خود داریم‌.



آزیتا موگویی

فروردین ۱۴۰۵

