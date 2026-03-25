به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که جنگ میان ایران و ائتلاف متجاوزان آمریکایی - صهیونیستی از بیست روز گذشته است، اینک علاوه بر موفقیت‌های نیروهای مسلح ایران در میدان نبرد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار یک ویدئو، هشداری‌ برای صهیونیست‌های ساکن در سرزمین‌های اشغالی صادر کرده است.

در این ویدئوی بازسازی شده، تصاویری از پناهگاه‌های زیرزمینی اسرائیل منتشر و تأکید شده که چگونه معادلات امنیتی اسرائیل دچار فروپاشی شده است.

در جدیدترین امواج عملیات موشکی و پهبادی ایران، مراکز اطلاعاتی، نظامی و زیرساختی رژیم صهیونیستی از شمال تا جنوب و مرکز سرزمین‌های اشغالی دایما مورد اصابت انواع موشک‌های ایرانی ازجمله خیبرشکن، عماد و سجیل قرار گرفته‌اند. نکته کلیدی در فیلم موردنظر، تأکید نیروهای مسلح ایران بر بی‌فایده بودن «پنهان‌ ماندن در پناهگاه‌های بتونی ۱۰ متری در زیر زمین» تاکید شده است. بر این اساس می‌توان باور کرد که تصاویر و نقشه دقیق پناهگاه‌های زیرزمینی اسرائیل در اختیار نیروهای مسلح ایران قرار دارد.

پیش از این، گفتمان نظامی ایران عمدتاً بر «پاسخ متقارن» به حملات دشمن تأکید داشت، اما اکنون سازمان اطلاعات سپاه با صراحت اعلام می‌کند که هرگونه حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران (از جمله مناطق مسکونی) با پاسخی مواجه خواهد شد که به طور هدفمند، ساکنان صهیونیست در پناهگاه‌ها هدف قرار می‌گیرند. این بدان معناست که ایمنی پشت خطوط دشمن برای همیشه از بین رفته است.

عبارت «توصیه می‌کنیم از پناهگاه‌ها، فاصله بگیرید» را می‌توان به دو صورت تفسیر کرد:

نخست: سازمان اطلاعات سپاه با انتشار این فیلم، در واقع یک «اخطار عمومی» به صهیونیست‌ها صادر کرده است. این اقدام از نظر حقوق بین‌الملل، نوعی «هشدار قبلی» برای کاهش تلفات غیرنظامی محسوب می‌شود و می‌تواند ایران را در موقعیت حقوقی-رسانه‌ای بالاتری نسبت به اسرائیلی قرار دهد که همواره بدون هشدار به مناطق مسکونی در ایران حمله کرده است.

دوم: این توصیه حاوی یک پیام روانی عمیق است: «حتی پناهگاه‌هایی که با بالاترین استانداردهای مهندسی ساخته شده‌اند، دیگر امن نیستند.» این پیام، اعتماد عمومی در جامعه اسرائیل را هدف قرار داده و می‌تواند به بحران روانی و فرار سرمایه‌های انسانی از این رژیم غاصب دامن بزند.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای عملیات «وعده صادق ۴» از منظر سپاه، «کور کردن» چشمان نظارتی آمریکا و اسرائیل در منطقه بوده است. تاکنون بیش از ۷ سامانه راداری پیشرفته منهدم شده و سامانه پدافند ارتفاعی تاد (THAAD) که برای حفاظت از اسرائیل مستقر شده بود، با موفقیت مورد هدف قرار گرفته است.

افشای پناهگاه‌های صهیونیست‌ها در ادامه این روند، نشان می‌دهد که برتری اطلاعاتی از آنِ ایران شده است. سازمان‌های اطلاعاتی ایران با انتشار این ویدئو، عملاً اعلام می‌کنند که توانسته به عمیق‌ترین لایه‌های اطلاعاتی دشمن نفوذ کنند.

این فیلم را باید در پاسخ به تهدید اخیر دونالد ترامپ مبنی بر «نابودی کامل نیروگاه‌های ایران» نیز تحلیل کرد. انتشار تصاویر پناهگاه‌های اسرائیل، این پیام را به واشنگتن و تل‌آویو مخابره می‌کند که هزینه هرگونه حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، با جان شهروندان اسرائیلی و آمریکایی در منطقه پرداخت خواهد شد. این یک تغییر راهبردی در معادلات بازدارندگی است: از این پس، امنیت شهروندان اسرائیلی و نظامیان آمریکایی در پایگاه‌های منطقه‌ای، مستقیماً به رفتار واشنگتن و تل‌آویو در قبال تأسیسات غیرنظامی ایران گره خورده است.

فیلم جدید سازمان اطلاعات سپاه را باید نقطه عطفی در تاریخ منازعه ایران و اسرائیل دانست. برای اولین بار، یک بازیگر منطقه‌ای به صراحت اعلام می‌کند که «پناهگاه‌های ایمن» اسرائیل به «دام مرگ» تبدیل خواهند شد.

در نهایت، آنچه در این ویدئو به تصویر کشیده شده، پایان «استثنایی‌گرایی اطلاعاتی» اسرائیل در تقابل با ایران است. اگر پیش از این، پناهگاه‌های زیرزمینی اسرائیل نماد «امنیت مطلق» برای شهروندان این رژیم غاصب تلقی می‌شدند، امروز ثابت شده است که این پناهگاه‌ها می‌توانند به آسان‌ترین اهداف برای حملات آینده ایران تبدیل شوند.

