پیام قدردانی فرزندان سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی از مسئولان و مردم انقلابی ایران

به گزارش ایلنا، فرزندان سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی از مسئولان و مردم شهیدپرور و انقلابی ایران قدردانی کردند.

متن پیام این خانواده به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا فتحنا لک فتحا مبینا. لیغفرک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. و ینصرک الله نصرا عزیزا.

بار پروردگارا! ستایش و سپاس از آن توست که پدرمان را به افتخار شهادت نائل کردی و فتح و نصری به او عطا کردی که بالاتر از آن نیست. و ما را به‌واسطه شهادت او سرافراز گردانیدی.

ما فرزندان شهید «غلامرضا سلیمانی» سپاسگزار رهبر عزیزمان، امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت‌برکاته) هستیم که اگرچه خود داغدار امام شهیدمان بودند، ما را از یاد نبردند و با پیام پدرانه‌ی خود تسلی‌بخش خاطرمان شدند. با ایشان عهد می‌بندیم که همچون پدر شهیدمان در راه اطاعت از ولایت تا پای جان ایستاده‌ایم.

همچنین از سران سه قوه، اعضای هیئت دولت، یادگار امام عزیزمان و کلیه مسئولان لشکری و کشوری سپاسگزاریم که در غم از دست دادن این شهید سرافراز همراه ما بودند.

فرماندهان سپاه و همرزمان ایشان در سال‌های دور و‌نزدیک نیز پدرانه همراه ما بودند. قدردان تک‌تک شما بزرگواران هستیم.

از مردم غیور سرزمین‌مان نیز که با حضور خود در مراسم تشییع، مجددا با آرمان‌های انقلاب، رهبر شهیدمان و شهیدان راه حق بیعت کردند، سپاسگزاریم.

از بسیجیان رشید اسلام در همه صنوف و رده‌ها نیز قدردانیم، که نشان دادند اگرچه جسم شهید سلیمانی دیگر در میان ایشان نیست، اندیشه او همچنان در بسیج جاریست.

در پایان سخنی با بسیجیان غیور:

ما داغدار شهیدی هستیم که خود را نه فرمانده‌ی بسیجیان، بلکه برادری کوچکتر برای آنان می‌دانست و همواره در راه اعتلای جامعه اسلامی، محرومیت‌زدایی و خدمت به میهن گام برمی‌داشت. وی از عمق جان باور داشت که «بسیج چیزی جز مردم نیست؛ بسیج از مردم، با مردم و برای مردم است.» ایمان داریم که شما عزیزان همواره در راه تحقق این آرمان گام برمی‌دارید.

و من نصر الا من عندالله العزیز الحکیم

