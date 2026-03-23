اکران فیلم های کوتاه جنگ دوازده روزه در سینماها

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، دو فیلم کوتاه از اولین پویش ملی وطن به روایت من که بعد از جنگ دوازده روزه توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار شد از ۲۷ اسفندماه پیش از فیلم های بلند در سینماها در حال اکران است.

طی توافق صورت گرفته قرار است آثار بیشتری از این پویش طی روزهای آینده در چرخه اکران سراسر کشور قرار گیرد.

