«در آغوش وطن»؛ ادامه گردهمایی مردمی شب‌های همبستگی با حضور بانوان ملی‌پوش فوتبال

شبی دیگر از گردهمایی مردمی شب‌های همبستگی در پی حمله ددمنشانه‌ی دشمن صهیونیستی-آمریکایی به خاک کشور پنجشنبه ساعت ۱۹:۳۰ با حضور اعضای تیم ملی فوتبال بانوان در میدان ولیعصر (عج) برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، این ویژه‌برنامه که با هدف تقویت وفاق برگزار می‌شود، در این نوبت میزبان جمعی از بانوان تیم ملی فوتبال خواهد بود. اعضای این تیم که پس از اتمام مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا، از مرز بازرگان به کشور بازگشته‌اند در این مراسم حضور خواهند یافت.

بازگشت این ورزشکاران به آغوش وطن، در حالی صورت می‌گیرد که با وجود دسیسه‌های سیاسی و کارشکنی‌های کشورهای دشمن و دولت استرالیا، آنان با صلابت و سربلندی به میهن بازگشته‌اند. این بازگشت، به عنوان نمادی از مقاومت و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی بود.

این رویداد، فرصتی است تا بار دیگر بر همبستگی ملی و حمایت از ورزش بانوان تاکید شود.

شهروندان تهرانی برای شرکت در این مراسم می‌توانند پنجشنبه ۲۸ اسفند ماه از ساعت ۱۹:۳۰ به میدان ولیعصر (عج) مراجعه کنند.

