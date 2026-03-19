روایت پرونده‌های واقعی در سریال نوروزی «روشنایی شب»

روایت پرونده‌های واقعی در سریال نوروزی «روشنایی شب»
مرکز سیما فیلم برای شب‌های نوروز مخاطبان، سریال «روشنایی شب» را در ۳۰ قسمت به کارگردانی محمود معظمی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید و مصطفی رضوانی آماده کرده که به روایت پرونده‌های واقعی عملیات پدافندی اختصاص دارد‌.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، این سریال به نویسندگی عباس نعمتی آماده پخش نوروزی است. این سریال با الهام از پرونده‌های واقعی از یک عملیات پدافندی آغاز شده و به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز می‌رسد. روایتی از یک قرارگاه پنهان که درگیر مقابله با شبکه‌های نفوذ، خرابکاری و جنگ ترکیبی است.

سریال‌ روشنایی شب از تولیدات مرکز سیمافیلم در ایام نوروز ساعت ۲۲ از شبکه یک پخش می‌شود. 

در این سریال مهدی فخیم‌زاده، رویا نونهالی، خاطره اسدی، پرویز فلاحی‌پور، محسن غفاری، علیرام نورایی، سودابه بیضایی، پیام احمدی‌نیا، علیرضا استادی، مهران رجبی، ابوالفضل همراه، رضا توکلی، افسانه چهره‌آزاد، مهوش وقاری، شهاب شادابی، علی جلالی، محمدرضا هاشمی، مینا شفیعی، آرمیتا مرادی و...به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل سریال عبارتند از مدیر فیلمبرداری: جمال شمس، مدیر تولید: سید دانیال کاشانچی، تدوین: پریسا ناهیدپور، طراح صحنه: مهدی عرفاتی، طراح لباس: افسانه صمدزاده، طراح گریم: امید گلزاده، مدیر صدابرداری: حامد صمدزاده، مدیر برنامه‌ریزی: فریاد بابایی، دستیار اول کارگردان: حبیب افضلی، جانشین تولید: حیدر زرقومی، مدیر تدارکات: فرید خضرایی، جلوه‌های ویژه میدانی: ایمان کرمیان، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: امیر عضدی، صداگذار: امین شریفی، موسیقی: بهنود یخچالی، اصلاح رنگ: سامان مجد وفایی، منشی صحنه: بیتا ارسطویی.

