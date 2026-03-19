پیام تسلیت مدیرعامل موزه سینما در پی شهادت علی لاریجانی

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است:



شهادت دکتر علی لاریجانی پاداش مجاهدتهای طولانی وی و نور افشان برای آینده ایران زمین است.

به اعتراف همگان ایشان سیمایی چند وجهی داشت که درخشان ترین وجه چهره ایشان،همانا خدمات فرهنگی و هنری بود که برای ایرانیان به یادگار گذاشتند.

تلاش های جاودانه و فراموش ناشدنی دکتر لاریجانی در حوزه فرهنگ بخصوص سینما و تلویزیون تا همیشه در یاد اهالی فرهنگ و هنر بخصوص خانواده بزرگ سینمای ایران درخشان و ور تلاءلو خواهد ماند.



شهادت ناجوانمردانه و تروریستی این چهره خدمت گذار فرهنگی و هنری، مصیبتی بزرگ برای اهالی فرهنگ و سینماست.

اینجانب ضمن نثار درود بر روان پاک شهدای جنگ تحمیلی رمضان و با آرزوی توفیق برای همه مدافعان جان برکف ایران بزرگ، شهادت سردار بزرگ فرهنگی جناب آقای دکتر علی لاریجانی به همراه فرزند برومندشان و تیم همراه را تسلیت عرض می کنم.

ما اهالی سینما تا همیشه ،خدمات ابدی این چهره تابناک فرهنگی هنری را پاس می‌داریم.



فاطمه محمدی سیجانی

مدیرعامل موزه سینمای ایران

