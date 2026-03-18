پیام تسلیت رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی شهادت علی لاریجانی

به گزارش ایلنا، متن پیام محمدباقر اعلمی به شرح زیر است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



شهادت مظلومانه خادم صدیق انقلاب اسلامی، اندیشمند فرهیخته و سیاستمدار بصیر، دکتر علی لاریجانی، مایه تأسف و تأثر عمیق جامعه فرهنگی و هنری کشور شد.



دکتر لاریجانی به‌عنوان چهره‌ای مؤمن، فرهیخته و چندوجهی، همواره در عرصه‌های مختلف فرهنگی، رسانه‌ای و مدیریتی، با نگاهی ژرف و اندیشه‌ای متعالی در مسیر اعتلای فرهنگ اسلامی و گفتمان انقلاب نقش‌آفرینی کرد. خدمات ایشان در دوران مسئولیت در حوزه صدا و سیما و اهتمام به ترویج معارف دینی و اخلاقی، برگ زرینی از کارنامه درخشان فرهنگی او به شمار می‌آید.



بی‌شک شهادت این چهره برجسته، ضایعه‌ای بزرگ برای اهالی فرهنگ و هنر کشور است، اما راه و اندیشه او الهام‌بخش نسل‌های آینده در خدمت مؤمنانه و مجاهدانه به آرمان‌های انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند.



اینجانب ضمن عرض تسلیت به محضر مقام معظم رهبری (مدّ ظله‌العالی)، خانواده مکرم آن شهید والامقام و عموم ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سرافراز علوّ درجات و برای بازماندگان گرامی صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

