پیام تسلیت رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی شهادت علی لاریجانی
محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی شهادت علی لاریجانی پیام تسلیتی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، متن پیام محمدباقر اعلمی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم  

شهادت مظلومانه خادم صدیق انقلاب اسلامی، اندیشمند فرهیخته و سیاستمدار بصیر، دکتر علی لاریجانی، مایه تأسف و تأثر عمیق جامعه فرهنگی و هنری کشور شد.  

دکتر لاریجانی به‌عنوان چهره‌ای مؤمن، فرهیخته و چندوجهی، همواره در عرصه‌های مختلف فرهنگی، رسانه‌ای و مدیریتی، با نگاهی ژرف و اندیشه‌ای متعالی در مسیر اعتلای فرهنگ اسلامی و گفتمان انقلاب نقش‌آفرینی کرد. خدمات ایشان در دوران مسئولیت در حوزه صدا و سیما و اهتمام به ترویج معارف دینی و اخلاقی، برگ زرینی از کارنامه درخشان فرهنگی او به شمار می‌آید.  

بی‌شک شهادت این چهره برجسته، ضایعه‌ای بزرگ برای اهالی فرهنگ و هنر کشور است، اما راه و اندیشه او الهام‌بخش نسل‌های آینده در خدمت مؤمنانه و مجاهدانه به آرمان‌های انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند.  

اینجانب ضمن عرض تسلیت به محضر مقام معظم رهبری (مدّ ظله‌العالی)، خانواده مکرم آن شهید والامقام و عموم ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سرافراز علوّ درجات و برای بازماندگان گرامی صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.  

انتهای پیام/
