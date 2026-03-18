آغاز اکران «بهشت تبهکاران» از چهارشنبه ۲۷ اسفندماه / رونمایی از پوستر فیلم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، «بهشت تبهکاران» جدیدترین اثر بلند سینمایی «مسعود جعفری جوزانی» به تهیه‌کنندگی «فتح‌الله جعفری جوزانی» و «علی قائم ‌مقامی» از امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه روی پرده رفت.

«بهشت تبهکاران» از محصولات بنیاد سینمایی فارابی و پخش آن برعهده موسسه بهمن سبز است. پوستر این اثر سینمایی توسط «بهزاد خورشیدی» طراحی شده است.

این فیلم متناسب با احوالات و اتفاقات امروز جامعه ایران در جنگ رمضان اکران شده است.

در «بهشت تبهکاران» امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، پژمان بازغی، حمید گودرزی، رضا یزدانی، بهنام تشکر، هومن برق‌ نورد، حسام منظور، رضا شفیعی‌ جم، فریبا متخصص، فخرالدین صدیق شریف، اسماعیل خلج، علیرضا جلالی ‌تبار، محمدرضا هاشمی، سهیل برخورداری، حمید متقی، فتح‌الله جعفری جوزانی، مهدی مهریار و جواد طوسی به هنرنمایی پرداخته‌اند و همچنین در این اثر سینمایی؛ افسانه بایگان و فرهاد قائمیان با نقش آفرینی خود، حضور افتخاری دارند.

در خلاصه داستان این اثر سینمایی آمده است: یک نویسنده و فعال کارگرى جوان، ناخواسته اسیر دسیسه‌هاى تبهکاران مى‌شود. این فیلم روایتی از دوران پهلوی اول را روی پرده می‌برد.

تعدادی از عوامل فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» عبارتند از:

کارگردان: مسعود جعفری جوزانی، مدیر فیلمبرداری: امیر کریمی، تدوین: مهدی حسینی ‌وند، موسیقی: فردین خلعتبری، فیلمنامه: مسعود جعفری جوزانی، فرید مصطفوی، طراح صحنه و لباس: اصغر نژاد ایمانی، طراح چهره‌پردازی: مهین نویدی، طراحی و ترکیب صدا: سید محمود موسوی ‌نژاد، صدابردار: آرش برومند، جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، جلوه‌های بصری: کامیار شفیع ‌پور، مدیرتولید: بهزاد هاشمی، عکاس: علی نیک ‌رفتار، طراح پوستر: مهدی احمدی، دستیاران کارگردان: على مهرآسا، مهدى حاجى یوسف، پارسا هاشمی، مشاور رسانه‌ای: منصور جهانی، تهیه‌کنندگان: فتح‌الله جعفری جوزانی، علی قائم مقامی، محصول بنیاد سینمایی فارابی و جوزان فیلم.

