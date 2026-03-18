تسلیت رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی شهادت علی لاریجانی و غلامرضا سلیمانی

به گزارش ایلنا، محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درگذشت مجاهد شهید علی لاریجانی و شهید غلامرضا سلیمانی فرمانده بسیج مستضعفین کشور را تسلیت گفت.

اعلمی برای درگذشت شهید علی لاریجانی نوشته است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه خادم صدیق انقلاب اسلامی، اندیشمند فرهیخته و سیاستمدار بصیر، دکتر علی لاریجانی، مایه تأسف و تأثر عمیق جامعه فرهنگی و هنری کشور شد.

دکتر لاریجانی به‌عنوان چهره‌ای مؤمن، فرهیخته و چندوجهی، همواره در عرصه‌های مختلف فرهنگی، رسانه‌ای و مدیریتی، با نگاهی ژرف و اندیشه‌ای متعالی در مسیر اعتلای فرهنگ اسلامی و گفتمان انقلاب نقش‌آفرینی کرد. خدمات ایشان در دوران مسئولیت در حوزه صدا و سیما و اهتمام به ترویج معارف دینی و اخلاقی، برگ زرینی از کارنامه درخشان فرهنگی او به شمار می‌آید.

بی‌شک شهادت این چهره برجسته، ضایعه‌ای بزرگ برای اهالی فرهنگ و هنر کشور است، اما راه و اندیشه او الهام‌بخش نسل‌های آینده در خدمت مؤمنانه و مجاهدانه به آرمان‌های انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به محضر مقام معظم رهبری (مدّ ظله‌العالی)، خانواده مکرم آن شهید والامقام و عموم ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سرافراز علوّ درجات و برای بازماندگان گرامی صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر اعلمی

متن پیام رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی شهادت رییس سازمان بسیج؛

بسم الله الرحمن الرحیم

با نهایت تأثر و اندوه، شهادت مظلومانه و پرافتخار سردار سلیمانی، رئیس معزز سازمان بسیج و از اعضای برجسته هیئت‌امنای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، قهرمان مجاهدت و پیشکسوت عرصه دفاع مقدس، دل همه خدمت‌گزاران فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی را به سوگ نشاند.

آن سردار رشید اسلام، نمونه‌ای درخشان از ایمان، شجاعت، خلوص و ولایت‌مداری بود که عمر شریف خود را وقف صیانت از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، پاسداری از ارزش‌های الهی و تربیت نسلی مؤمن، بصیر و مسئولیت‌پذیر کرد. حضور اثرگذار و اندیشه ژرف ایشان، از پشتوانه‌های معنوی و عملی جریان فرهنگی انقلاب در دهه‌های اخیر بود و شهادت ایشان، فقدانی بزرگ برای جبهه مردمی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و همدردی صمیمانه با خانواده معظم آن شهید والامقام، هم‌رزمان و همکاران گرانقدر ایشان در سازمان بسیج و تمامی پاسداران و خادمان صادق انقلاب اسلامی، از درگاه خداوند متعال برای آن مجاهد فی‌سبیل‌الله، علوّ درجات و برای بازماندگان گرامی، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر اعلمی

رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

