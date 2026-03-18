پیام مشترک سازمان بسیج مستضعفین و آحاد بسیجیان ایران اسلامی در پی شهادت سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا



سرلشکر پاسدار «غلامرضا سلیمانی» فرمانده جهادی، دلسوز و خستگی‌ناپذیر سازمان بسیج مستضعفین و فرمانده‌ی ما بسیجیان ایران اسلامی، پس از عمری مجاهدت، سرانجام بدست شقی ترین و پست ترین دشمنان پیغمبر اسلام ، قرآن و ملت بزرگ ایران به شهادت رسید.



رژیم‌های جنایتکار آمریکا و متوحش صهیونی، با به شهادت رساندن سردار بسیجی غلامرضا سلیمانی عزیز، به این خیال واهی دلخوش نباشند که ما سربازانِ امامین انقلاب خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید، بیرق شجره طیبه بسیج را بر زمین می‌گذاریم؛ این اشقیاء باید بدانند که ما تازه کارمان را شروع کرده‌ایم.



قسم به خون پاک و مطهر آن فرمانده‌ی دلاور شهید که با تدابیر دوراندیشانه‌ی خود، نهضت‌های جهاد امیدآفرینی، محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی را در سراسر کشور را با سند اعتلای ده ساله بسیج با مهر تایید امام خامنه ای، سامان بخشید، ما بسیجیان ایران اسلامی ذره‌ای از آرمان‌های این انقلاب کوتاه نخواهیم آمد.



فرمانده‌ی شهید ما چند روز پیش در پیام لبیک به منویات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) تاکید کردند که «بسیجیان با قدرت هرچه بیشتر راه سعادتی که قائد شهیدمان در قالب بیانیه گام دوم انقلاب ترسیم نموده‌اند را طی خواهند کرد»؛ و ننگ ابدی بر ما اگر چنین نکنیم.



و کلام آخر؛ سلیمانیِ عزیز، بدان که ما بسیجیان در اقصی‌نقاط کشور، از روستاهای کوچک تا کلان‌شهرها، تا آخرین نفس پای کارِ انقلاب اسلامی و آرمان‌های والای آن، خواهیم ماند و این پرچم را به دست صاحب اصلی حضرت بقیة‌الله‌الاعظم(عج) خواهیم رساند.



سازمان بسیج مستضعغین و آحاد بسیجیان کشور

