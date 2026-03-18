محمدمهدی عسگرپور شهادت علی لاریجانی را تسلیت گفت
کد خبر : 1763299
محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت مدیره خانه سینما در پیامی شهادت علی لاریجانی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، در متن پیام محمدمهدی عسگرپور آمده است:
به نام خدا
فقدان فرهیخته گرانقدر شهید دکتر علی لاریجانی که سالها در حوزه فرهنگ و هنر نقش کلیدی و ارزشمند داشتند بسیار تاسف بار است.
داشتن آرمان و اصول مشخص، روحیه خستگی ناپذیر وتعامل گرا، مداومت و تسلط بسیارزیاد ایشان نسبت به مسئولیتهایی که به عهده داشتند جزو وجوه برجسته حیات گرانقدرشان بود.
شهادت در این ماه مبارک رمضان گوارای وجودشان باد.