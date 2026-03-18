️پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی شهادت علی لاریجانی

به گزارش ایلنا، متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم



با اندوهی عمیق، خبر شهادت دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر علی لاریجانی، خادم صادق فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی، بر اثر حمله تروریستی و ناجوانمردانه رژیم جعلی صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، قلب همه دلسوزان ایران و انقلاب را به درد آورد.



شهید دکتر لاریجانی از چهره‌های برجسته عرصه علم، فرهنگ و سیاست بودند که یاد و خاطره روزهای خدمت ایشان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما در ذهن اهالی فرهنگ، هنر و رسانه همواره زنده خواهد ماند.



کسانی که شهید دکتر لاریجانی را از نزدیک می‌شناختند، نیک می‌دانند که سال‌ها مجاهدت ایشان در راه جمهوری اسلامی ایران، بدون مزد شهادت، ناتمام می‌ماند. شهادت، پاداش مردانی است که خدمت را نه وظیفه که ایمان خود دانستند و در مسیر عزت و حقیقت، از هیچ تلاشی دریغ نکردند و بدون شک، چنین توصیفاتی، زیبنده شخصیت دانشمندی چون ایشان است.



اکنون آن مجاهد، در جوار رهبر شهید انقلاب، پدر همسر گرامی‌شان استاد شهید مرتضی مطهری و در کنار دوستان شهید دیرینه‌اش، آرام گرفته است؛ و نامش، همچون آثار و اندیشه‌اش، در حافظه فرهنگی این سرزمین ماندگار خواهد ماند.



این ضایعه بزرگ را به رهبر معظم انقلاب، ریاست محترم جمهوری ، مردم شریف ایران، جامعه فرهنگی و رسانه‌ای کشور و خانواده مکرم شهید تسلیت می‌گویم.



خدای شهدا، حافظ ایران و این سرزمین دلیران باشد.

