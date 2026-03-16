به گزارش ایلنا، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از حذف یکی از مهم‌ترین موانع دریافت تسهیلات اشتغال در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری‌ها و پیشنهادهای کارشناسی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با تصویب کمیسیون برنامه و بودجه دولت، شرط و الزام برخورداری از پوشش بیمه تأمین اجتماعی برای شاغلان کارگاه‌های صنایع‌دستی و همچنین تأسیسات گردشگری در فرآیند دریافت تسهیلات اشتغال موضوع تبصره ۱۵ حذف شد.

وی افزود: این تصمیم امروز دوشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ از سوی دبیر هیأت دولت به بانک مرکزی ابلاغ و توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل اعلام شده است تا در فرآیند بررسی و اعطای تسهیلات، این شرط به‌عنوان پیش‌نیاز الزام‌آور در نظر گرفته نشود.

شالبافیان با اشاره به چالش‌های پیشین فعالان این حوزه تصریح کرد: تا پیش از این، الزام کارفرمایان و متقاضیان تسهیلات به بیمه کردن شاغلان کارگاه‌های صنایع‌دستی و تأسیسات گردشگری در قالب بیمه تأمین اجتماعی، یکی از موانع جدی در مسیر بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال محسوب می‌شد و در بسیاری از موارد، انگیزه و امکان استفاده از این منابع حمایتی را برای صاحبان کسب‌وکارهای صنایع‌دستی و گردشگری با محدودیت مواجه می‌کرد.

وی ادامه داد: در پیشنهاد ارائه‌شده از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، استفاده از سایر پوشش‌های بیمه‌ای از جمله بیمه روستاییان و عشایر به‌عنوان جایگزین بیمه تأمین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت که این پیشنهاد پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون برنامه و بودجه دولت مورد تایید قرار گرفت.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اهمیت این تصمیم در حمایت از فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: حذف این شرط، یکی از مطالبات مهم فعالان صنایع‌دستی و گردشگری بود و می‌تواند در شرایط کنونی کشور به‌عنوان یکی از اقدامات مؤثر در جهت تسهیل دسترسی به منابع مالی و حفظ و پایداری اشتغال موجود در این بخش‌ها ایفای نقش کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این مصوبه، زمینه برای توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی و نیز ارتقای ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در این دو بخش مهم فرهنگی و اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.

انتهای پیام/