مرگ نظریه‌پرداز حوزه عمومی

هابرماس چهره برجسته نسل دوم مکتب فرانکفورت و یکی از شاخص‌ترین روشنفکران آلمانی پس از جنگ جهانی دوم است. بسیاری او را مهم‌ترین جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز اجتماعی از ماکس وبر به این سو می‌دانند.

به گزارش ایلنا،  یورگن هابرماس فیلسوف و جامعه‌شناس شهیر آلمانی در ۹۶ سالگی درگذشت. این خبر را انتشارات زورکامپ ناشر آثار و خانواده هابرماس روز شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کردند و گفتند که این فیلسوف نامدار در اشتارنبرگ، در ایالت بایرن آلمان، چشم از جهان فرو بسته است.

یورگن هابرماس، در سال ۱۹۲۹ دوسلدورف به دنیا آمد و در خانواده‌ای متوسط و سنتی بزرگ شد و وقایع دادگاه نورنبرگ عمق انحطاط ناسیونال سوسیالیسم را به او نشان داد. در دانشگاه‌ها گوتینگن، زوریخ، بن و ماربورگ فلسفه، تاریخ، روان‌شناس و ادبیات آلمانی خواند.

 

 

