پیام تسلیت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ در پی درگذشت حمید هیراد

پیام تسلیت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ در پی درگذشت حمید هیراد
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت حمید هیراد هنرمند برجسته موسیقی کشور را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت حمید هیراد هنرمند برجسته موسیقی کشور را تسلیت گفت.

 در این پیام آمده است:

به نام خداوند هنر 

یاد و نام حمید هیراد هنرمند خوش‌الحان این روزگار در خاطره‌ی دوستدارانش زنده باقی خواهد ماند.

 ترانه‌های او با تکیه بر مفاهیم انسانی و آموزهای عرفانی مخاطبان بسیاری را برای او رقم زد و نامش را در شمار هنرمندان محبوب موسیقی به ثبت رساند. 

او را بدین امید بدرقه خواهیم کرد که ایران، این مرز پرگهر، از گزند دشمنان محفوظ بماند و هزاران هیراد عزیز دیگر در ساحت مقدس هنر ظهور نمایند و نام او را گرامی بدارند. 

با دریغ بسیار فقدان این هنرمند ارجمند را به خانواده‌ی داغدار و جامعه‌ی هنری کشور تسلیت عرض می‌نماییم.

 

