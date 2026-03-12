پیام تسلیت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ در پی درگذشت حمید هیراد

به گزارش ایلنا، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت حمید هیراد هنرمند برجسته موسیقی کشور را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

به نام خداوند هنر

یاد و نام حمید هیراد هنرمند خوش‌الحان این روزگار در خاطره‌ی دوستدارانش زنده باقی خواهد ماند.

ترانه‌های او با تکیه بر مفاهیم انسانی و آموزهای عرفانی مخاطبان بسیاری را برای او رقم زد و نامش را در شمار هنرمندان محبوب موسیقی به ثبت رساند.

او را بدین امید بدرقه خواهیم کرد که ایران، این مرز پرگهر، از گزند دشمنان محفوظ بماند و هزاران هیراد عزیز دیگر در ساحت مقدس هنر ظهور نمایند و نام او را گرامی بدارند.

با دریغ بسیار فقدان این هنرمند ارجمند را به خانواده‌ی داغدار و جامعه‌ی هنری کشور تسلیت عرض می‌نماییم.

