پیام تسلیت مدیرکل دفتر موسیقی برای درگذشت حمید هیراد

به گزارش ایلنا، بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با انتشار پیامی، درگذشت هنرمند جوان حمید هیراد راتسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

«هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

خبر درگذشت هنرمند جوان «حمید هیراد» عزیز مانند خیل بسیار هنرمندان، بزرگان و مردمانی که امسال آنها را از دست دادیم موجب تألم فراوان دوستداران هنر موسیقی شد.

از دست دادن جوانان دردناک است خاصه این جوان گرامی که به زینت هنر نیز آراسته بود اما مطمئناً خاک حاصلخیز بوستان هنر ایران‌زمین تهی نمی‌ماند و یاد و آثار خاطره‌انگیز هنرمندان در دل و جان علاقه‌مندان و مخاطبان جاودان خواهد بود.

از خداوند منان طلب آمرزش و مغفرت برای آن مرحوم و صبر و قرار برای بازماندگان دارم.»

