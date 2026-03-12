پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکی در پی درگذشت حمید هیراد

به گزارش ایلنا، محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی با انتشار پیامی درگذشت حمید هیراد هنرمند موسیقی کشور را تسلیت گفت.

او نوشته است:

درگذشت هنرمند جوان و خوش‌صدای موسیقی کشور، حمید هیراد، پس از مدت ها مبارزه با بیماری، اندوهی فراوان در میان جامعه هنری و دوستداران موسیقی بر جای گذاشت.

حمید هیراد از چهره‌های خون گرم موسیقی معاصر ایران بود که با صدایی گرم، احساسی صادقانه و نگاهی شاعرانه به ترانه، توانست در سال‌های فعالیت هنری خود جایگاهی ویژه در دل مخاطبان و دوستداران موسیقی به دست آورد. آثار او، که آمیزه‌ای از لطافت شعر، ملودی‌های دلنشین و بیان صمیمانه احساسات انسانی بود، در حافظه شنیداری نسل جوان ماندگار خواهد ماند. او با وجود رنج بیماری هرگز از عشق به موسیقی و خلق اثر دست نکشید، و نامش به نیکی ثبت خواهد شد.

اینجانب ضمن ابراز تأسف از این ضایعه، درگذشت ایشان را به خانواده محترم ، هنرمندان و دوستدارانش تسلیت عرض کرده و برای آن مرحوم آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم

