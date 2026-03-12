خبرگزاری کار ایران
علیرضا قربانی:

خون پاک کودکان میناب درخت آزادی ایران را آبیاری خواهد کرد

علیرضا قربانی هنرمند ایرانی در یادداشتی کوتاه به کشته‌شدن کودکان ایران و به ویژه دانش‌آموزان میناب در جنگ اخیر واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، متن علیرضا قربانی بدین شرح است:

«پدر باشی و هر نَفَس نگران فرزندانت نباشی؟ حاشا!
و حالا که جنگ آمده و در خانه‌مان را زده است، هربار که نگاهم به دو کودکم می‌افتد که نه کاملا از ماهیت جنگ آگاهند و نه آنقدر دور از سیاهی آن که بتوانند به دنیای کودکانه‌شان بازگردند، قلبم مچاله می‌شود از فقدان آن کودکان پرپرشده میناب و همه کودکان این خاک که چه زود و نابهنگام ما را تنها گذاشتند.

چه بگویم از میناب و غم بی‌منتهای دانش‌آموزان پرپر شده‌اش که بی‌گناه و معصومانه رخت بربستند و خون پاک‌شان درخت تنومندِ آزادی ایران یکپارچه را تا ابد آبیاری خواهد کرد.

علیرضا قربانی
تهران اسفند ۱۴۰۴»

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
