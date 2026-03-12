علیرضا قربانی:
خون پاک کودکان میناب درخت آزادی ایران را آبیاری خواهد کرد
علیرضا قربانی هنرمند ایرانی در یادداشتی کوتاه به کشتهشدن کودکان ایران و به ویژه دانشآموزان میناب در جنگ اخیر واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، متن علیرضا قربانی بدین شرح است:
«پدر باشی و هر نَفَس نگران فرزندانت نباشی؟ حاشا!
و حالا که جنگ آمده و در خانهمان را زده است، هربار که نگاهم به دو کودکم میافتد که نه کاملا از ماهیت جنگ آگاهند و نه آنقدر دور از سیاهی آن که بتوانند به دنیای کودکانهشان بازگردند، قلبم مچاله میشود از فقدان آن کودکان پرپرشده میناب و همه کودکان این خاک که چه زود و نابهنگام ما را تنها گذاشتند.
چه بگویم از میناب و غم بیمنتهای دانشآموزان پرپر شدهاش که بیگناه و معصومانه رخت بربستند و خون پاکشان درخت تنومندِ آزادی ایران یکپارچه را تا ابد آبیاری خواهد کرد.
علیرضا قربانی
تهران اسفند ۱۴۰۴»