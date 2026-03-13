به گزارش خبرنگار ایلنا، مراکز فروش کتاب هم در این روزها یکی از اهداف تروریست‌های آمریکایی - صهیونی بوده است. از این رو برخی کتابفروشی‌ها و مغازه‌های خیابان‌های منتهی به خیابان جمهوری دچار خسارت شده و شیشه‌هایشان شکسته است.

شاطریانی، کتابفروش و مدرس دانشگاه به ایلنا گفت: اکنون تنها ده دردص از کتابفروشی‌ها باز هستند. در شرایط فعلی بیشتر کتاب‌فروشی‌ها تعطیل هستند.

او با تاکید بر اینکه به کتاب‌فروشی‌ها آسیبی وارد نشده، بیان کرد: در خیابان شهدای ژاندارمری بسیاری از انتشاراتی‌ها و کتابفروشی‌ها دفاتری داشتند که آسیب دیدند و شیشه‌های آن‎‌ها شکسته است. اما آسیب جدی بر هیچ کدام وارد نشده است.

شاطریانی گفت: کتابفروشی‌هایی که در حوزه نشر فعالیت می‌کنند در این خیابان تا سر منیر دچار آسیب شده و شکسته شده‌اند. ساختمان‌هایی که در پشت ساختمان کوثر بودند و کتابفروشی‌های پاساژ کوثر و حد فاصل کارگر جنوبی تا منیریه جاوید آسیب دیده‌اند.

او با اشاره به اینکه شغل کتابفروشی‌ها وابسته به باز بودن دانشگاهها و مدارس است، بیان کرد: زمانی که دانشگاهها و مدارس بسته بوده و یا آنلاین هستند، مشتری کتابفروشی‌ها به حداقل می‌رسد.

او درباره فروش آنلاین بیان کرد: باید در مغازه حضور داشته باشیم تا نیاز مشتری را تامین کنیم. از سویی دیگر فعالیت شرکت ملی پست نیز مختل شده است.

