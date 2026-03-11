به گزارش ایلنا، مدیران، مستندسازان و هنرمندان شبکه مستند سیما با صدور پیامی ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضرت آیت‌الله «سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای» بیعت کردند.

متن این پیام را می خوانید:



«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ»



ملت بزرگ ایران بار دیگر در یکی از خطیرترین بزنگاه‌های تاریخی قرار گرفت؛ روزهایی که با تجاوز و جنگی ظالمانه از سوی دشمنان صهیونی–آمریکایی همراه شد و جمعی از فرزندان رشید این سرزمین، از فرماندهان و مدیران تا مردان، زنان و کودکان بی‌گناه، به کاروان پرافتخار شهیدان اسلام پیوستند.



در میان این داغ‌های سنگین، شهادت مظلومانه رهبر مجاهد و حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام «سیدعلی حسینی خامنه‌ای»، اندوهی عمیق بر دل ملت ایران نشاند؛ اما سنت انقلاب اسلامی همواره چنین بوده است که خون شهیدان نه پایان راه، بلکه آغاز فصل تازه‌ای از استقامت و پیشروی ملت ایران است.



در چنین شرایطی، اقدام حکیمانه و به‌هنگام مجلس خبرگان رهبری در انتخاب حضرت آیت‌الله «سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای» به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، جلوه‌ای از استحکام و پویایی نظام ولایت فقیه و استمرار همان راهی است که امام خمینی(ره) بنیان نهاد و رهبر شهیدمان آن را با صلابت ادامه داد.



برای ما در شبکه مستند سیما و جامعه مستندسازان ایران، این روزها تنها رویدادهایی سیاسی یا خبری نیستند، بلکه بخشی از حافظه تاریخی یک ملت‌اند که باید با دقت و صداقت برای آیندگان ثبت، ضبط و روایت شوند؛ چرا که اگر میدان نبرد، میدان دفاع از سرزمین است، میدان تصویر و روایت نیز میدان دفاع از حقیقت است.



بدین‌وسیله ما، مدیران، مستندسازان و هنرمندان شبکه مستند سیما، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهدای مظلوم این روزها، انتخاب مجلس خبرگان رهبری را ارج نهاده و با رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله «سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای» تا آخرین قطره خونمان بیعت می‌کنیم و خود را سربازان جبهه روایت و تصویر در دفاع از حقیقت و هویت ملت ایران می‌دانیم.



از درگاه خداوند متعال، توفیق و تأییدات الهی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله «سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای» در هدایت کشور و سربلندی روزافزون ملت بزرگ ایران اسلامی را مسئلت می‌نماییم.

