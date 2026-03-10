سیدعباس صالحی:
اهریمنان بدانند مردم ایران از پا نمیافتند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در وصف حال و هوای این روزهای وطن و گوشزد به دشمنان ایران یادداشتی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، در متن این یادداشت آمده است:
دشمنان به فروپاشی ما از درون خیلی امیدوار بودند، اما ساختار حاکمیتی ما در برابر دشمن هیچ انشقاقی ندارد. ما قطعاً خواهان پایان جنگی هستیم که با عزت و بقای ایران همراه باشد. اهریمنان جنگافروز باید حس کنند مردم ایران با این چیزها از پا نمیافتند و همین ایستادگی، نقشی بازدارنده در برابر تداوم تجاوز آنها دارد.
آمریکا در جنگ ۱۲روزه پشت صحنه بود و اواسط نبرد خود را در زدن مناطق هستهای نشان داد؛ اما در تهاجم اخیر و جنگ رمضان، هر دو قدرت مستقیماً وارد شدند. در این شرایط، علاوه بر مقاومت نظامی، بازدارندگی به معنای انجام بدون اختلال خدمات جاری نیز هست.
خوشبختانه مارپیچ سکوت شکسته شده و ایرانیان خارج از کشور که بخش جداییناپذیر ملت ما هستند، اخیراً مواضع بسیار خوبی گرفتند. من در پایان از همکارانم در رسانهها، بهویژه ایرنا، تقدیر میکنم که با وجود کمبود امکانات و تدارکات، گمنامانه در این شرایط دشوار تلاش میکنند