استاندار اصفهان: حمله به اماکن تاریخی استان حمله به تاریخ و تمدن است

به‌ گزارش ایلنا به نقل از میراث‌آریا، امروز سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه، مهدی جمالی نژاد در جمع فعالان گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در محل مجموعه جهانی کاخ موزه چهلستون گفت: اتفاقی که رخ داده فراتر از یک اقدام نظامی است،این یک جنایت آشکار علیه میراث تمدنی بشریت است.

استاندار اصفهان ادامه داد: حمله به مجموعه‌های ارزشمندی مثل کاخ عالی‌قاپو، بازار تاریخی قیصریه، کاخ موزه چهلستون، مسجد شیخ لطف الله، مسجد جامع عباسی، تالار اشرف و تالار تیموری، توهینی مستقیم به ریشه‌های فرهنگی و هویت تاریخی است.

جمالی‌نژاد حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به محدوده اماکن تاریخی را اعلام جنگ به تاریخ و تمدن خواند و از سکوت نهادهای بین‌المللی انتقاد کرد و گفت: آنچه در این برهه رخ داده، فراتر از یک اقدام نظامی صرف است؛ این یک جنایت آشکار علیه میراث تمدنی بشریت محسوب می‌شود.

او افزود: کاخ عالی‌قاپو و چهلستون تنها مجموعه‌هایی از سنگ و چوب نیستند، هر ستون، هر نقش و هر آجر آن‌ها حامل روایت‌هایی از تاریخ هنر و فرهنگی ایران است. هدف قرار دادن چنین میراثی، حمله به قلب تمدنی است که قرن‌ها الهام‌بخش فرهنگ و هنر در جهان بوده است.

استاندار اصفهان با اشاره به انغعال نهادهای بین‌المللی، تصریح کرد: حتی در بدترین و خشن‌ترین دوره‌های جنگ نیز حرمت بسیاری از آثار فرهنگی رعایت می‌شود، اما امروز شاهد هستیم که مجموعه‌ای از ارزشمندترین یادگارهای تاریخی و معماری جهان در معرض تهدید و حمله قرار دارد. این رفتار، بی حرمتی آشکار به فرهنگ، تاریخ و انسانیت است. در برابر تهدید چنین آثار کم‌نظیری، سکوت به معنای چشم‌پوشی از یک جنایت فرهنگی است. جامعه جهانی باید بداند که دفاع از میراث فرهنگی، دفاع از هویت مشترک بشر است. پرسش روشن اینجاست که چند اثر تاریخی دیگر باید در سایه سکوت نهادهای بین‌المللی در معرض اقدامات مخرب آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار بگیرند تا واکنشی جدی از سوی مدعیان حفاظت از میراث جهانی شکل بگیرد؟

او گفت: بازار قیصریه تنها یک مکان تجاری نیست؛ این مکان قرن‌ها محل تپش زندگی، دادوستد، فرهنگ و تعامل انسانی بوده است. تالار اشرف و تالار تیموری نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت معماری و هنری ایران به شمار می‌روند. آسیب رساندن به چنین آثاری، تعرضی مستقیم به حافظه جمعی بشریت است؛ اقدامی که نه تنها محکوم است، بلکه برای همیشه در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد.

جمالی‌نژاد تاکید کرد: میراث فرهنگی متعلق به تمام بشریت است. کسانی که چنین آثار بی‌بدیلی را هدف قرار می‌دهند، گویی نمی‌دانند هر آجر و هر نقش این بناها سندی از تمدن، همزیستی و خلاقیت انسانی است. تخریب یا تهدید این آثار، نه فقط یک اقدام نظامی، بلکه دشمنی آشکار با فرهنگ، تمدن و ارزش‌های مشترک انسانی است.

