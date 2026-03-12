تئاتر باید در جنگ هم نقش خود را ایفا کند/ «آیه در صحنه» برای روایت مفاهیم قرآنی
به گزارش خبرنگار ایلنا، رویداد ملی «آیه در صحنه» که با هدف بهرهگیری از ظرفیت هنرهای نمایشی برای انتقال مفاهیم قرآنی طراحی شده بود، همزمان با ماه مبارک رمضان آغاز شد و با شروع وقایع اخیر، تلاش کرد خود را با شرایط جامعه تطبیق داد؛ تا به این واسطه در بزنگاههای حساس، صدای هنر انقلاب در میان مردم باشد.
این رویداد که توسط حوزه هنری و با همکاری مراکز استانی برگزار میشود، به دنبال ایجاد پیوندی موثر میان نمایش و آموزههای وحیانی است.
هادی کیانی، دبیر رویداد ملی «آیه در صحنه» و دستیار مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در استانها، به ایلنا گفت: رویداد ملی «آیه در صحنه»، بخشی از سلسله برنامههای طرح «زندگی با آیهها» بود که با ماه مبارک رمضان گره خورد.
او افزود: هدف اصلی ما استفاده از هنرهای نمایشی، به ویژه تئاتر خیابانی، برای انتقال مفاهیم عمیق قرآنی به شکلی عمومی و در فضاهای روزمره زندگی مردم بود.
وی ادامه داد: حدود ۴۰ تا ۵۰ طرح و ایده به دبیرخانه رسید. با انتخاب ۳۰ آیه مرتبط با مفاهیم دفاع مقدس، مقاومت و اتحاد، آثاری شکل گرفتند که با توجه به فضای آن دوران، از آمادگی کشور برای مواجهه با جنگ احتمالی حکایت داشتند.
کیانی بیان کرد: از میان طرحهای رسیده، ۲۶ اثر به مرحله تولید راه یافت و در نهایت ۱۱ اثر از استانهای مختلف کشور موفق به کسب تاییدیه نهایی شدند. استانهای اردبیل، اصفهان، خراسان شمالی، تهران، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، گیلان، همدان و یزد در دوره نخست میزبان این اجراها بودند که در نمایشگاههای قرآن، مدارس و فضاهای فرهنگی روی صحنه رفتند.
کیانی با تاکید بر رویکرد محتوایی این رویداد، بیان کرد: ما معتقدیم مفاهیم قرآنی زمانی که در بستر زندگی روزمره و در قالب هنری روایت شوند، عمق بیشتری پیدا کرده و زمینه تامل در سبک زندگی مبتنی بر آیات الهی را فراهم میکنند. این امکان را فراهم میآورد که هنر نمایش بدون واسطه با مخاطب ارتباط برقرار کند. در این دوره، تلاش کردیم کیفیت هنری آثار را در کنار مضمون مورد ارزیابی ویژه قرار دهیم.
دبیر رویداد ملی «آیه در صحنه»، درباره توجه ویژه به تولید آثار برای کودکان و نوجوانان، توضیح داد و گفت: سه اثر از کارهای تولیدی ما به طور مشخص برای فضای کودک و نوجوان بود که با همکاری موسسه سوره امید تولید شد. دلیل این تصمیم، سرمایهگذاری برای ارتباط نسل جدید با مفاهیم قرآنی بود، چرا که اگر امروز در این زمینه غفلت کنیم، در آینده با خلاء جدی فرهنگی مواجه خواهیم شد.
کیانی در ادامه عنوان کرد: با آغاز جنگ، احساس کردیم که هنر نمایش باید در این فضا نقش ملی و میهنی خود را ایفا کند و جریانساز شود. بلافاصله با مدیران و کارشناسان تئاتر استانها ارتباط برقرار کردیم و طرحهایی ارائه شد. از شب اول آغاز اجتماعها، شاهد اجرای آثار بودیم.
او افزود: در حال حاضر حدود ۱۰ اثر در حال اجرا داریم و آثار آمادهسازی نیز در دست اقدام است. استانهای لرستان، اصفهان، مازندران، هرمزگان، گیلان، البرز و چند استان دیگر در حال همکاری هستند.
وی تصریح کرد: موضوعاتی که در این آثار دنبال میشود، شامل اتحاد، نمایش مظلومیت شهدا (اعم از شهدای دفاع مقدس و شهدای اخیر)، همبستگی، مقاومت و تابآوری اجتماعی است. هنرمندان ما در استانها با آمادگی بالایی وارد این جریان شدند و در مجموع بیش از ۲۰ اثر در حوزه نمایش خیابانی، محیطی، پرفورمنس و نمایشهای خارج از صحنه در فضاها و اجتماعات مردمی، موکبها و نقاط تجمع در استانهای مختلف به اجرا درآمده است.
کیانی در پایان از تلاشهای همکاران خود در استانها قدردانی کرد و گفت: خوشحالم که حوزه هنری با حضور بازوهای فرهنگی خود در استانها، از همان شب اول وارد جریان شد و تاثیر نمایش را در این شرایط نشان داد.
عکاس: فوآد خلیلی