بیانیه وزیر فرهنگ درباره انتخاب رهبر جدید ایران اسلامی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی انتخاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پی انتخاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه سیدعباس صالحی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
در روزهایی که ملت ایران داغدار شهادت رهبر مجاهد خود و دردانههای کودک و زن و مرد این سرزمین است و در عین حال با صلابت در مسیر عزت و استقلال ایستاده است، اعلام رهبری حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای توسط مجلس خبرگان رهبری با اکثریت قاطع آرا، استمرار راه انقلاب اسلامی و پاسداری از آرمانهای آن به شمار میآید.
اینجانب این انتخاب را ادامه و تجدید همان عهدی میدانم که ملت ایران با راه شهیدان، بهویژه رهبر شهید این سرزمین، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای بستهاند.
بیتردید ملت ایران با هدایت رهبری جدید و با اتکای به میراث گرانسنگ امام راحل و رهبر شهید انقلاب، مسیر عزت و سرافرازی خود را ادامه خواهد داد و دشمنان این سرزمین، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، در برابر اراده این ملت بار دیگر ناکام خواهند ماند."