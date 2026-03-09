بیعت جهاددانشگاهی با حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی)
در پی انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، جهادگران جهاددانشگاهی با صدور پیامی این انتخاب سرنوشتساز را تبریک گفته و با رهبر جدید انقلاب اسلامی بیعت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، در متن این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، آغاز مرحلهای تازه در مسیر پرشکوه انقلاب اسلامی است؛ مرحلهای که در پرتو هدایتهای رهبری حکیمانه، افقهای جدیدی از پیشرفت، اقتدار و تعالی برای ملت ایران و جهان اسلام خواهد گشود.
این انتخاب اصلح پس از صالحی دیگر در شرایطی رقم خورد که ملت بزرگ ایران در معرض تهاجم وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داشته و داغ فقدان و شهادت قائد عظیمالشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) را بر دل دارد؛ ضایعهای سنگین که اندوه آن برای ملت ایران و همه آزادگان جهان عمیق و جانکاه است، اما همانگونه که تجربه تاریخی انقلاب اسلامی نشان داده، چنین حوادثی نهتنها حرکت انقلاب را متوقف نمیکند، بلکه اراده ملت ایران را برای ادامه راه حق و مقاومت استوارتر میسازد.
انقلاب اسلامی، مکتبی زنده، پویا و بالنده است که با شهادت متوقف نمیشود، بلکه در پرتو آن رویشهای تازه و امیدهای نو پدید میآید. بیتردید استمرار این مسیر الهی، با اتکال به خداوند متعال و با هدایتهای رهبری، آیندهای روشن را برای امت اسلامی رقم خواهد زد.
با این انتخاب، ملت ایران به فضل الهی و عنایات حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجه الشریف) از نعمت رهبری برخوردار شده که با ایمان و تقوا، روحیه انقلابی، شجاعت، تدبیر و شناخت دقیق از شرایط زمانه و دشمنان اسلام شناخته میشود. شخصیتی اهل علم و فضل، آگاه به مسائل کلان کشور و نظام اسلامی، باورمند به ظرفیتهای عظیم جوانان و حوزههای دانشبنیان و علمپایه که با روحیهای مردمی و سادهزیست، مسیر پیشرفت و تعالی کشور را پیگیری میکند و افتخار انتساب به خانوادهای سرشار از مجاهدت و ایثار را در کارنامه خود دارد.
ما جهادگران جهاددانشگاهی، به عنوان نهادی برآمده از متن انقلاب اسلامی و متکی بر علم، ایمان و تلاش جوانان مؤمن این سرزمین، ضمن تجدید عهد با آرمانهای والای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی، بیعت و وفاداری خود را با حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) اعلام میداریم و تبعیت از رهنمودها و فرامین ایشان را وظیفهای شرعی، ملی و انقلابی خود میدانیم.
جهاددانشگاهی با باور عمیق به نقش هدایتگر ولایت فقیه در تعالی و پیشرفت امت اسلامی، خود را موظف میداند تمام ظرفیتهای علمی، فرهنگی و فناورانه خویش را در مسیر تحقق منویات و چشماندازهای رهبر معظم انقلاب به کار گیرد و در مسیر پیشرفت کشور نقشآفرینی مؤثر داشته باشد.
این نهاد انقلابی در ادامه رسالت تاریخی خود، با روحیهای جهادی و گامهایی استوار، همچنان در صف نخست عرصههای علم، فناوری، نوآوری و خودباوری ملی خواهد ایستاد و یاریگر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبری حکیمانه آن خواهد بود.
جهادگران جهاددانشگاهی در این روزهای سرنوشتساز با آرزوی پیروزی برای رزمندگان سرافراز اسلام، این انتخاب را به ملت بزرگ ایران تبریک گفته و مراتب احترام، ارادت و تبعیت خود را از رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام میدارند و از درگاه خداوند متعال توفیق ایشان در انجام این مسئولیت خطیر و عزت، پیشرفت و سربلندی روزافزون ملت بزرگ ایران و امت اسلامی را مسئلت دارند.